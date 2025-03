Pyszna surówka z kapusty kiszonej prosto z zeszytu babuni. Przygotuj ten pyszny dodatek w kilka chwil

Ta zdrowa surówka z kiszonej kapusty nie tylko jest pysznym dodatkiem do wielu potraw, ale także dostarcza organizmowi cennych składników odżywczych. Nie może się obyć bez jabłek i marchewki. To właśnie one świetnie neutralizują kwaśny smak kapusty. Gotową surówkę możesz wykorzystać na wiele sposobów.