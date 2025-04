Kto najlepiej potrafi ocenić smak batonów? No jak to kto? Oczywiście, że dzieci! Dlatego to właśnie one rozpoczęły test smaku czterech śniadaniowych batonów zbożowych Nestlé. By nie sugerowały się nazwą albo kolorem opakowania, podczas testu miały zasłonięte oczy. Batoników próbowały także ich mamy – o ile dzieci nie zjadły ich za nie! ;)

Reklama

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé CHEERIOS

Jako pierwszy został przetestowany batonik Nestlé CHEERIOS, czyli chrupiące płatki śniadaniowe Cheerios w nowej postaci. W batoniku znajdziemy aż 37% pełnego ziarna owsa, prawdziwy miód, a także witaminy i składniki mineralne, m.in. witaminy z grupy B (B2, B3, B5, B6 i kwas foliowy) oraz ważny dla kości i zębów wapń. Warto dodać, że choć batonik jest pożywny, nie ma zbyt wielu kalorii – w ważącej 22 g porcji jest ich tylko 88. Batonik nie zawiera sztucznych aromatów, jest w nim za to sporo cennego błonnika, który przyczyna się do prawidłowego funkcjonowania jelit.

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé NESQUIK

Pora na kolejny test – tym razem próbie został poddany baton zbożowy NESQUIK, czyli chrupiące, czekoladowe płatki Nestlé NESQUIK w innej postaci. Baton nie zawiera sztucznych aromatów ani utwardzanych tłuszczów i olejów, jest za to źródłem witamin, składników mineralnych i błonnika. Znajdziemy w nim 32% pełnego ziarna, witaminy z grupy B (B2, B3, B5, B6 oraz kwas foliowy), a także wapń i żelazo. Ma niewiele kalorii – zaledwie 102 kcal na jedną, ważącą 25 g porcję.

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé CHOCAPIC

Test numer 3 – śniadaniowy baton zbożowy Nestlé CHOCAPIC, a więc intensywnie czekoladowe płatki Nestlé CHOCAPIC w formie batona. Jak wszystkie pozostałe batony, on także nie zawiera sztucznych aromatów i nie ma w nim utwardzonych tłuszczów ani olejów. Baton Nestlé CHOCAPIC to 27% pełnego ziarna, witaminy i składniki mineralne, m.in. witaminy z grupy B (B2, B3, B5 i B6 oraz kwas foliowy), a także wapń i żelazo. Ma także sporo cennego błonnika, który przyczyna się do prawidłowego funkcjonowania jelit i ma tylko 102 kcal w 25 g.

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé CINI MINIS

I ostatni test – śniadaniowy baton zbożowy Nestlé CINI MINIS, czyli cynamonowe płatki Nestlé CINI MINIS w inne formie. Baton Nestlé CINI MINIS zawiera aż 33% pełnego ziarna zbóż, nie ma w nim natomiast sztucznych aromatów ani utwardzonych tłuszczów i olejów. Jest źródłem witamin i składników mineralnych, m.in. witamin z grupy B (B2, B3, B5, B6 oraz kwasu foliowego), a także wapnia. Ma sporo błonnika i niewiele kalorii – zaledwie 102 kcal na jedną, 25-gramową porcję.

Podsumowanie

Z testu wynika, że śniadaniowe batony zbożowe Nestlé bardzo smakują zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Doskonale sprawdzą się jako część pierwszego i drugiego śniadania a także w drodze - batoniki są pożywne i gotowe do schrupania w wielu okolicznościach. Są nie tylko pyszne, ale i bardzo poręczne – łatwo je spakować do szkolnego plecaka, torebki albo nawet do kieszeni.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Nestlé