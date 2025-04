Bazą sosu do mięsa mogą być pomidory, jogurt naturalny, musztarda albo bulion. Najbardziej skomplikowany jest sos pieczeniowy - wymaga posiadania mięsnego wywaru albo usmażenia mięsa. Oto nasze propozycje na sosy do mięs!

Sos śliwkowy jest gęsty, aromatyczny oraz idealnie wyważony między słodkim i kwaśnym smakiem. Doskonale komponuje się także z pikantnymi przyprawami oraz papryczką chili, a także z cynamonem czy wanilią. Przetwory ze śliwek idealnie sprawdzają się jako dodatek do mięsnych potraw.

Składniki:

50 dag suszonych śliwek,

4 ząbki czosnku,

100 ml bulionu warzywnego,

1 łyżeczka cynamonu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Suszone śliwki zalej zimną wodą i odstaw na 5 godzin. Następnie gotuj je około 10 minut w tej samej wodzie. Zmiksuj z 4 ząbkami czosnku. Dodaj gorący bulion warzywny i gotuj przez kolejne 15 minut, aż nieco się zredukuje. Dopraw sos do mięsa do smaku mielonym cynamonem, solą i pieprzem.

Sos musztardowy sprawdzi się jako pyszna marynata do mięs, ale także jako sos na zimno, którym możesz polać gotowe danie. W tym przepisie polecam musztardę miodową, ale równie dobrze może to być dijon - całe ziarenka gorczycy będą doskonałym uzupełnieniem mięsnych potraw.

Składniki:

100 g majonezu,

5 łyżek jogurtu naturalnego,

2 łyżki musztardy miodowej,

zielona część dymki,

1 papryczka chili (bez pestek),

1 łyżka musztardy z ziarnami gorczycy,

sok z 1/2 cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Majonez wymieszaj z jogurtem i obiema musztardami. Dymkę i papryczkę chili drobno posiekaj i dodaj do sosu. Dopraw do smaku sokiem z cytryny, solą i pieprzem.

Sos czosnkowy możesz przygotować w wersji nieco łagodniejszej, jak i ostrzejszej. Wystarczy, że dodasz albo odejmiesz ząbki czosnku. Idealnie smakuje w połączeniu z pieczonym lub smażonym kurczakiem, a także z daniami z grilla.

Składniki:

5 łyżek majonezu,

3 łyżki gęstego jogurtu,

3 ząbki czosnku,

sok z 1/2 cytryny,

świeży tymianek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Majonez wymieszaj z jogurtem naturalnym. Dodaj ząbki przeciśniętego przez praskę czosnku i sok z cytryny. Dobrze wymieszaj, a następnie dopraw do smaku tymiankiem, solą i pieprzem.

Tradycyjny sos pieczeniowy możesz przygotować szybko i sprawnie, nie musisz wtedy korzystać z gotowca z torebki. Idealnie smakuje w połączeniu z mięsem wieprzowym i wołowym, a także dziczyzną. Możesz także połączyć go z pokrojonymi świeżymi śliwkami lub żurawiną.

Składniki:

1/2 kg mięsa wieprzowego,

2 łyżki masła,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

3 łyżki oleju roślinnego,

1 cebula,

1 łyżka mąki pszennej,

2 liście laurowe,

2 ziarna ziela angielskiego,

1 kostka rosołowa z dobrym składem,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej olej i dodaj mięso pokrojone w kostkę. Dopraw solą, pieprzem i słodką papryką. Smaż, aż się zarumieni z każdej strony. Pod koniec smażenia dodaj pokrojoną w drobną kostkę cebulkę. Smaż przez 2 minuty. Po tym czasie przełóż całość do małego garnka i dodaj gorący bulion (200 ml), liście laurowe i ziele angielskie. Gotuj przez około 30 minut. Odlej odrobinę sosu i gdy wystygnie, dodaj do niego mąkę. Wymieszaj i dodaj go rondelka. W ten sposób zagęścisz sos pieczeniowy. Gotuj przez kolejne 10 minut. Sos pieczeniowy to idealny dodatek do polędwicy wieprzowej, klusek śląskich albo kopytek.

Klasyczny sos pomidorowy będzie idealnym dodatkiem nie tylko do spaghetti, ale także do dań z ryżem, kaszą oraz do dań z drobiu. Możesz go użyć także jako sos do pizzy - w takim przypadku gotuj go nieco dłużej, aby jeszcze mocniej go zagęścić.

Składniki:

1 puszka pomidorów,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

4 łyżki oleju roślinnego,

1 łyżeczka oregano,

1 łyżeczka tymianku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej olej i zeszklij cebulę pokrojoną w kosteczkę. Dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę i pomidory z puszki. Duś przez około 20 minut, aż sos nieco się zredukuje. Dopraw tymiankiem, oregano, solą i pieprzem. Sos pomidorowy do mięs możesz podawać z ulubionymi świeżymi ziołami.

