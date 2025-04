Nie wyobrażamy sobie kuchni bez sosów. Mogą być zimne, gorące lub majonezowe. Występują w tysiącach smaków i są serwowane zarówno z deserami, jak i daniami wytrawnymi. Sos pasuje właściwie do wszystkiego, a jego posmak może zupełnie zmienić całość potrawy. Najpopularniejsze w Polsce sosy to beszamelowy, kurkowy, pieczarkowy, pomidorowy, koperkowy, chrzanowy, czosnkowy, sos tatarski, a także winegret. Warto zauważyć, że ketchup, majonez oraz musztarda to również rodzaje sosów, które są tak powszechnie używane, że mało kto próbuje przyrządzać je samodzielnie, bazując raczej na gotowych, sklepowych produktach.

Przepis na sos czosnkowy

Oto składniki na sos czosnkowy z serem feta:

10 dag sera typu feta,

2 ząbki czosnku,

3 łyżki jogurtu naturalnego,

pieprz,

natka pietruszki.

Jak zrobić sos czosnkowy z fetą? Ser feta pokrusz, rozetrzyj z jogurtem na jednolitą masę. Wymieszaj z przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz z posiekaną natką pietruszki. Dopraw do smaku według uznania.

Przepis na sos ziołowy

Oto składniki na sos ziołowy:

łyżka masła,

łyżka mąki pszennej,

300 ml śmietany kremówki,

2 łyżki ziół prowansalskich lub dowolnych świeżych ziół, drobno posiekanych,

sok z cytryny,

sól.

Jak zrobić sos ziołowy? Masło rozgrzej na patelni. Na maśle przesmaż mąkę, nie rumieniąc jej. Wlej zimną kremówkę, rozprowadź. Podgrzewaj, mieszając. Zgęstniały sos wymieszaj z posiekanymi ziołami, dopraw sokiem z cytryny i solą.

Przepis na sos winegret z cebulą

Oto składniki na sos winegret z cebulą:

czerwona cebula,

1 łyżka octu winnego,

odrobina cukru,

szczypta soli,

5 łyżek oleju rzepakowego,

zioła prowansalskie.

Jak zrobić sos winegret z czerwoną cebulką? Cebulę obierz, posiekaj drobniutko, wsyp do słoiczka. Dodaj łyżkę octu winnego, trochę cukru, soli, ulubionych ziół i 5 łyżek oleju rzepakowego. Dobrze wstrząśnij.

Przepis na sos kurkowy

Oto składniki na sos kurkowy:

200 g kurek,

łyżka octu winnego,

4 łyżki białego wina,

120 ml bulionu,

150 ml śmietanki 30%,

posiekana natka pietruszki,

pieprz,

2 łyżki masła,

sól.

Jak zrobić sos kurkowy? Na patelni rozgrzej masło. Wrzuć na nie obrane i oczyszczone kurki, smaż przez 5-7 minut, co jakiś czas mieszając. Kurki dopraw pieprzem oraz solą, wymieszaj. Zalej je białym winem i octem balsamicznym, zamieszaj. Smaż na dużym ogniu, aż wino nieco odparuje. Teraz zalej sos kurkowy bulionem, ponownie smaż kilka minut, aż ilość płynu będzie zredukowana. Zalej śmietanką, trzymaj na ogniu aż kremówka zgęstnieje. Do gotowego sosu dodaj posiekaną natkę.

Przepis na sos grzybowy

Oto składniki na sos grzybowy:

40 dag grzybów,

cebula,

2 łyżki masła,

łyżka mąki,

400 ml śmietanki kremówki,

natka pietruszki,

sól,

pieprz.

Jak zrobić sos grzybowy? Grzyby oczyść, opłucz, większe pokrój. Cebulę obierz, pokrój w kostkę. Na maśle zeszklij cebulkę. Dodaj grzyby, przesmaż, co pewien czas mieszając. Podduś, by odparowała większość płynu. Dodaj śmietankę rozprowadzoną wcześniej z mąką, podgotuj, przypraw. Posyp sos grzybowy natką.

