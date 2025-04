Aksamitny sos grzybowy to idealny dodatek do mięs, ziemniaków, makaronów i kasz. Możesz go przyrządzić z dowolnych grzybów: kurek, prawdziwków, maślaków lub nawet pieczarek. Do przygotowania sosu potrzebujesz dodatkowo soli i pieprzu, mąki, koperku, suszonego tymianku, cebuli, czosnku, masła, śmietany kremówki oraz bulionu warzywnego.

Reklama

Przepisy na grzyby - 30 przepisów na dania z grzybami

Grzyby dokładnie oczyść i pokrój. Na dno rozgrzanego garnka lub rondla wrzuć masło, a potem podsmaż na nim cebulkę i czosnek. Dodaj tymianek, a potem przesyp wszystkie grzyby. W międzyczasie posiekaj koperek, a gdy grzyby będą podsmażone, do mąki wlej śmietanę kremówkę. Wymieszaj ją tak, aby nie było grudek. Potem do zagęszczonej śmietanki dodaj bulion, wszystko przelej do garnka z grzybami. Gotuj na wolnym ogniu, dopraw według upodobań i... rozkoszuj się smakiem pysznego sosu grzybowego!

Reklama

Jak oczyścić grzyby?