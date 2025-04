Idealna kolacja w 5 minut to umiejętność połączenia kilku składników tak, aby wspólnie tworzyły smaczną, zdrową przekąskę, idealną na wieczór. Kolacja powinna być lekka, ale odpowiednio sycąca, aby wystarczyła na cały wieczór i noc.

Omlet kojarzy się głównie ze śniadaniem, ale to także świetna propozycja na szybką kolację.

Składniki:

4 jajka,

garść pieczarek,

średnia cebula,

sól i pieprz,

natka pietruszki,

tymianek,

garść pomidorków koktajlowych,

2 kromki chleba.

Sposób przygotowania:

Jajka roztrzep w misce i wymieszaj z przyprawami (w ilości do smaku). Następnie dodaj posiekana natkę pietruszki. Cebulę pokrój w kostkę, a pieczarki w cienkie plasterki. Na patelnię z rozgrzanym olejem wrzuć pieczarki, podsmaż przez chwilę, a następnie dodaj cebulę. Kiedy całość zmięknie i się zeszkli, wlej masę jajeczną i ustaw średni ogień. Smaż kilka minut, a następnie ostrożnie przewróć (możesz do tego użyć wysmarowanej olejem pokrywki). Smaż kolejne kilka minut. Gotowy omlet przełóż na talerz i udekoruj pomidorkami koktajlowymi.

fot. Kolacja w 5 minut: omlet/Adobe Stock, anna_shepulova

Ser halloumi to grecki przysmak, który zawsze warto mieć pod ręką. Idealnie pasuje do obiadów, ale także lekkich kolacji. Najlepszym sposobem na jego wykorzystanie jest przygotowanie burgera - to pyszny pomysł na kolację w 5 minut.

Składniki:

duża bułka,

2 plastry sera halloumi,

kilka listków sałaty lub garść rukoli,

czerwona cebula,

łyżka majonezu,

łyżka ketchupu,

kilka plasterków pomidora,

kilka kawałków papryki.

Sposób przygotowania:

Bułkę przekrój na pół i podpiecz lekko w piekarniku lub na suchej patelni. Wszystkie warzywa pokrój w plasterki lub małe kawałki, cebulę podziel na krążki. Sałatę i rukolę umyj i lekko posiekaj. Ser oprósz solą i pieprzem, a potem podsmaż na odrobinie oleju. Na spodniej części bułki ułóż sałatę i kawałki papryki. Następnie połóż plasterki sera, a na wierzchu ułóż cebulę i pomidory. Przygotuj sos, mieszając ketchup z majonezem. Polej po wierzchu, a następnie przykryj burgera górną częścią bułki.

fot. Kolacja w 5 minut: halloumi burger/Adobe Stock, exclusive-design

Sałatkę gyros możesz traktować jako obiadokolację, jeśli w porze obiadowej było coś lżejszego. To idealna propozycja dla każdego domownika, bo zawsze smakuje, a ty możesz ją dowolnie modyfikować.

Składniki:

250 g piersi z kurczaka,

łyżka przyprawy do gyrosa,

sałata lodowa albo pekińska,

80 g kukurydzy,

średnia czerwona cebula,

3 łyżki majonezu,

łyżeczka ketchupu,

sól i pieprz,

pomidor.

Sposób przygotowania:

Kurczaka umyj, osusz i pokrój w kostkę. Następnie podsmaż na odrobinie oleju, razem z przyprawą do gyrosa. Pomidora pokrój w kostkę, cebulę w piórka, a sałatę posiekaj na drobno. Wymieszaj wszystkie warzywa z mięsem, a następnie dodaj majonez i ketchup. Całość dobrze wymieszaj. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Gotową sałatkę podawaj samą lub zawiń w placki tortilli.

fot. Kolacja w 5 minut: sałatka gyros/Adobe Stock, gkrphoto

