Pyszne śledzie w oleju ze starego przepisu babci. Tradycyjny smak i pomysły na aromatyczne dodatki

Śledzie w oleju według przepisu babci to idealna propozycja na wigilijny stół, ale także świetna przekąska na co dzień. Smakują wybornie same lub podane z pieczywem i plasterkiem kiszonego ogórka. Możesz je także połączyć z czymś na słodko, np. suszoną żurawiną czy pokrojonym w kostkę jabłkiem.