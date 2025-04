Pomysły na pyszne i aromatyczne śledzie po kaszubsku z miodem, rodzynkami albo śliwką

Śledzie po kaszubsku to nic innego jak filety zanurzone w pomidorach ze słodką nutą. Mogą to być rodzynki, śliwki albo odrobina miodu. Tak przygotowana potrawa idealnie sprawdzi się na wigilijnym stole. Zobacz, jak szybko przygotować pyszne śledzie na słodko i co do nich dodać, aby było bardziej świątecznie.