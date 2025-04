Czas przygotowania: 60 min

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

1 kg schabu bez kości,

2 marchewki,

1 opakowanie żelatyny,

1 ząbek czosnku,

2-3 liście laurowe,

4 ziarenka ziela angielskiego,

sól i pieprz,

olej.

Przygotowanie:

Schab w galarecie często pojawia się na stole z okazji świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy, lecz sprawdza się również na inne rodzinne uroczystości, imprezy czy spotkania towarzyskie.

To doskonała zimna przekąska, którą można podawać z różnego rodzaju sosami np. chrzanowym lub ćwikłą. Pasuje również do chleba. Najlepiej przygotować ją dzień wcześniej i zostawić w lodówce na noc, by galareta stężała i dobrze się schłodziła.

Schab w galarecie - przepis

Mięso opłucz pod bieżącą wodą, a następnie osusz papierowym ręcznikiem. Rozgrzej olej na patelni, a następnie obsmaż schab z każdej strony do zarumienienia. Przełóż mięso do garnka, dodaj przyprawy i pokrojoną w talarki marchewkę. Gotuj mięso pod przykryciem, aż mięso będzie miękkie (ok. 1 godziny). Zostaw mięso i wywar do wystudzenia. W zimnym wywarze rozpuścić żelatynę zgodnie z przepisem na opakowaniu. Schab pokrój w plastry i ułóż je na półmisku. Możesz dołożyć również marchewkę. Zalej mięso żelatyną. Pozostaw do stężenia w lodówce.

