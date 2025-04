Sałatka z mango łączy w sobie zupełnie niepasujące do siebie składniki, a pomimo to zachwyca smakiem. Znajdzie się w niej burak, miks sałat, limonka, a także orzechy. Taka przekąska będzie też prawdziwą ozdobą stołu! Latem cieszymy się pełnią sezonu na mango. 100 g tego owocu ma w sobie 67 kalorii. Jak wybrać w sklepie dobre mango? Musi być lekko miękkie, mieć jędrną skórkę i nieco "zarumieniony" kolor. Owoc nie może się lepić.

Przepis na sałatkę z mango

Oto składniki na sałatkę z mango według Kasi Bukowskiej:

3 łyżki dowolnych orzechów,

limonka,

surowy burak,

mango,

mała garść posiekanej natki pietruszki,

3 porządne garści mieszanki sałat,

oliwa,

pieprz,

sól.

Jak jeść mango?

Jak zrobić sałatkę z buraków oraz mango? Rozpocznij od posiekania natki pietruszki oraz orzechów. Miks sałat umyj i włóż do miski, wymieszaj z natką. Wprost do miski zetrzyj teraz skórkę z limonki, dodaj też pokrojone mango. Na filmiku Kasia Bukowska pokazuje, jak prawidłowo kroić i obierać ten owoc! Surowego buraka obierz i pokrój w cienkie paseczki, dodaj do sałatki. Sok z 1/2 limonki wymieszaj z solą, pieprzem i 2 łyżkami oliwy, a powstanie najprostszy na świecie sos sałatkowy. Gotową przekąskę udekoruj posiekanymi wcześniej orzechami.

