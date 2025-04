Sałatkę Caprese znają chyba wszyscy: pomidory, bazylia, ser mozzarella i sos z octu balsamicznego. Jeśli przygotowujesz imprezę, na której nie będzie miejsc siedzących, zaserwowanie jej w tradycyjnej wersji może być dość trudne - goście będą mieć problemy z konsumpcją. Dlatego polecamy przygotowanie jej według naszego pomysłu: w miseczkach z ciasta francuskiego!

Reklama

Sałatka z kurczakiem - 29 najlepszych przepisów

Potrzebne są:

300 g pomidorków koktajlowych,

opakowanie mini mozzarelli,

garść bazylii,

pestki słonecznika,

opakowanie gotowego ciasta francuskiego,

pieprz,

krem balsamiczny (lub przygotowany sos z oliwy i octu balsamicznego).

Przepisy na lekkie sałatki - 25 przepisów

Formę na muffinki wyłóż kawałkami ciasta francuskiego. Podpiecz je według instrukcji Kasi Bukowskiej w 200 stopniach, aż do zrumienienia. W tym czasie pomidorki koktajlowe poprzekrawaj na połówki, a potem to samo zrób z mozzarellą. Listki bazylii delikatnie przesiekaj, kilka zostawiając do dekoracji.

Reklama

Miseczki z ciasta francuskiego napełnij sałatką Caprese, wykładając do nich stopniowo wszystkie składniki.