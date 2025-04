Czas przygotowania: 20 min

Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

8 surowych śledzi,

2 czerwone cebule,

750 ml wody,

250 ml octu,

3 łyżki cukru,

2 liście laurowe,

3 ziarnka ziela angielskiego,

mąki,

olej roślinny

sól i pieprz do smaku.

Reklama

Przygotowanie:

Ryba w occie to danie, które na dobre zadomowiło się w polskiej kuchni. Do jego przygotowania możesz wykorzystać niemal każdą rybę - w zależności od regionu jest to szczupak, sandacz, karp, dorsz, łosoś czy, tak jak w naszym przypadku, śledź.

Śledzie umyj i osusz. Obtocz w mące i usmaż na rozgrzanym oleju. Ocet wymieszaj z wodą, dodaj sól, cukier, wszystkie przyprawy i zagotuj. Ryby ułóż w podłużnym naczyniu razem z pokrojoną w krążki cebulą i zalej przygotowaną marynatą. Odstaw do lodówki na przynajmniej 24 godziny.

Reklama

Więcej przepisów na pyszne przekąski:

Przepis na śledzie w oleju

Przepis na roladki z łososiem