Roladki z tortilli z łososiem to sprawdzony sposób na szybką i efektowną przekąskę. Oprócz podstawowych składników, możesz użyć warzyw według własnych upodobań. Roladki z łososiem to dobry pomysł na przekąski na sylwestra lub spotkanie ze znajomymi. W tortilli zmieści się wszystko, na co masz ochotę.

Na roladki z łososia wykorzystaj łososia wędzonego i gotową tortillę. Ta domowa może się kruszyć po wystudzeniu.

Składniki:

5 tortilli,

1 opakowanie (200 g) kremowego serka,

150-200 g wędzonego łososia,

2 łyżki posiekanego koperku,

2 łyżki posiekanej natki pietruszki,

2 papryki,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Do kremowego serka dodaj koperek oraz natkę, sól i pieprz. Nie używaj zbyt dużo soli, bo pozostałe składniki są już dość słone. Masę podziel na 5 porcji i każdą tortillę nasmaruj serkiem. Następnie pokrój paprykę w drobną kostkę i wyłóż na placki. Potem dołóż kawałki łososia. Tortille pozwijaj najciaśniej, jak się da i w folii spożywczej schowaj na 1-2 godziny do lodówki. Dzięki temu roladki z tortilli z łososiem łatwiej będzie pokroić.

fot. Adobe Stock

Artykuł został pierwotnie opublikowany 12.12.2016.

