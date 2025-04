Rolada szpinakowa przygotowywana na bazie mrożonego lub świeżego szpinaku to lekka przekąska z dodatkami, która doskonale łączy się z rybą, warzywami lub serem. Rolada ze szpinakiem i łososiem, rolada szpinakowa z serem lub wędzonym łososiem to ciekawa alternatywa dla zwykłych przystawek – sprawdź nasze przepisy!

Rolada ze szpinakiem i łososiem: przepis

Oto składniki na roladę ze szpinakiem i łososiem:

2 łyżki masła

2 łyżki mąki

3 jajka

dwa serki kremowe

300 gramów pieczonego łososia

ząbek czosnku

opakowanie mrożonego szpinaku

Jak zrobić roladę ze szpinakiem i łososiem?

Rozgrzewamy masło na patelni i podsmażamy szpinak i czosnek. Po przesmażeniu odsączamy nadmiar wody. W mikserze ubijamy białka na sztywno i powoli dodajemy do masy szpinakowej. Dosypujemy do całości mąkę i mieszamy. Wykładamy blachę papierem do pieczenia i wylewamy przygotowaną masę. Roladę szpinakową pieczemy przez 190 stopni Celsjusza przez 20 minut w piekarniku. Po wystudzeniu blatu szpinakowego dodajemy stopniowo serek i smarujemy całość. Zwijamy roladę szpinakową. Po godzinie kroimy całość na 4-5 cm plastry. Rolada szpinakowa smakuje wybornie z dodatkiem pomidorków koktajlowych.

Rolada szpinakowa z serem: przepis

Oto składniki na roladę szpinakową z serem

łyżka masła lub margaryny

łyżka mąki pszennej

3 jajka

2 ząbki czosnku

opakowanie mrożonego szpinaku

opakowanie kremowego serka smakowego

3 łyżki żurawiny

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić roladę szpinakową z serem?

W dużym rondlu podsmażamy masło z mrożonym szpinakiem. Dodajemy posiekany drobno czosnek i doprawiamy sola i pieprzem do smaku. Roztrzepujemy żółtka i dodajemy przesianą mąkę wraz z ubitymi białkami na sztywno. Pieczemy masę szpinakową na blasze wyłożonej papierem do pieczenia przez 20 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Po wystudzeniu blatu smarujemy kremowym serkiem smakowym i dodajemy żurawinę. Zwijamy ciasno w rulon i pozostawiamy na godzinę. Rolada szpinakowa pokrojona w plastry i podawana jako zimna zakąska to ciekawy sposób na przyjęcie gości.

Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem: przepis

Oto składniki na roladę szpinakową z wędzonym łososiem:

2 duże jajka

opakowanie mrożonego szpinaku

szczypta soli

szczypta pieprzu

200 gramów wędzonego łososia

opakowanie serka śmietankowego

garść posiekanego koperku

Jak zrobić roladę szpinakową z wędzonym łososiem?

Mrożony szpinak układamy na patelni i podsmażamy do pozbycia się nadmiaru wody. Mieszamy całość z żółtkami, solą i pieprzem. Ubijamy białka na sztywno i łączymy ze szpinakiem. Masę szpinakową wykładamy na blachę wyłożona papierem do pieczenia i pieczemy w temperaturze 160 stopni Celsjusza przez 20 minut. Roladę szpinakową smarujemy serkiem, posypujemy posiekanym koperkiem, zwijamy i kroimy na mniejsze kawałki. Idealnie smakuje z dodatkiem marynowanej cebuli.

