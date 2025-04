Wieczerza wigilijna musi obowiązkowo składać się z dwunastu potraw. Podlasie jest regionem Polski, w którym ten zwyczaj jest restrykcyjnie przestrzegany, nie pozostając tylko pustą teorią. Wszyscy domownicy muszą nałożyć każdego dania na talerz, by zapewnić sobie i całej rodzinie szczęście przez cały rok.

Mówiąc o Wigilii na Podlasiu proponuję przepisy na postne potrawy, które cieszą się największą popularnością i prostotą wykonania.

Postne śniadanie - wigilijne racuchy

Ze względu na obowiązujący ścisły post w dniu Wigilii, Podlasianie przyrządzają drożdżowe racuszki, które są proste do wykonania, ale za to jakie smaczne.

Do przygotowania potrzebujemy:

500 g mąki tortowej

30 g drożdży

sól

cukier

garść rodzynek

olej

cukier puder

Zagniatamy ciasto z mąki, odrobiny ciepłej wody i drożdży. Dodajemy po szczypcie soli i cukru oraz opłukane rodzynki. Wyrabiamy drewnianą łyżką (ciasto powinno być rzadsze niż na drożdżówkę, o konsystencji śmietany). Następnie odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, przynajmniej na godzinę. W tym czasie powinno podwoić swoją objętość. Łyżką np. do zupy zamoczoną w zimnej wodzie, nabieramy porcje ciasta i wykładamy je na rozgrzany na patelni olej. Smażymy na rumiany kolor. Na koniec posypujemy cukrem pudrem.

Kutia - słodka i zdrowa moc pszenicy

Po takiej dawce energii każdy musi wytrzymać do wigilijnej kolacji, na której nie może zabraknąć tradycyjnej, podlaskiej potrawy jaką jest kutia. Kutia przybyła do nas z dawnej polskiej kuchni kresowej. Jest to słodka i zdrowa, najczęściej przygotowana z ziaren pszenicy, maku, miodu oraz suszonych bakalii.

Składniki:

20dag ziaren pszenicy

5dag maku

kilka łyżek miodu pitnego

4 łyżki słodkiej śmietany

Bakalie:

5dag obranych orzechów laskowych

5dag orzechów włoskich

5dag rodzynek

5dag skórki pomarańczowej

Pszenicę dokładnie przebieramy, płuczemy i zalewamy wodą. Całość gotujemy do miękkości, następnie odcedzamy. Gdy pszenica się gotuje, mak wsypujemy do osobnego garnka, zalewamy taką ilością wrzątku, aby całkiem go przykryła i gotujemy do momentu, aż ziarenka dadzą się rozetrzeć w palcach. Następnie zdejmujemy mak z ognia i przecedzamy przez sito, po czym mielimy przez maszynkę. Mieszamy miękką pszenicę z makiem, dodajemy całe orzechy laskowe, połówki orzechów włoskich, skórkę pomarańczy oraz rodzynki. Wszystko starannie mieszamy, doprawiamy do smaku śmietaną i miodem. Przykrywamy i odstawiamy najlepiej na noc do lodówki.

Tuż przed podaniem przekładamy kutię do innego naczynia i dekorujemy orzechami laskowymi.

Kutię można jeść na zimno lub na ciepło. Należy ją przechowywać w lodówce, albo zamrozić w pojemniku.

Duży pieróg- czyli wigilijny kulebiak

Kulebiak jest potrawą kuchni kresowej, podobnie jak kutia. Przypomina on swoim wyglądem dużego, pieczonego pieroga, który możemy nadziewać różnym farszem, podobnie jak pierogi. Jednak wigilijne nadzienie składa się najczęściej z kapusty oraz grzybów, którego przepis podaję poniżej.

Ciasto:

40 dag mąki

szklanka mleka

4 dag drożdży

2 żółtka

łyżka masła

jajko

1/2 łyżki cukru

szczypta soli

tłuszcz do blachy

Drożdże rozpuszczamy w mleku i odstawiamy na 15 minut. Mąkę wsypujemy do miski, dodajemy wyrośnięty zaczyn, dokładnie mieszamy, następnie przykrywamy lnianą ścierką i pozostawiamy do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Gdy już wyrośnie (czas ok.30minut) wbijamy jajko, dodajemy pół łyżki cukru, sól do smaku i łyżkę stopionego (nie gorącego) masła. Wyrabiamy aż ciasto będzie odchodzić od ręki. Potem znowu przykrywamy i odstawiamy na jakieś 40 minut.

Teraz farsz:

główka kapusty

20 dag suszonych grzybów

cebula

łyżka masła

6 jaj na twardo

surowe jajko

sól, pieprz

Grzyby moczymy przez noc. Kapustę oczyszczamy, kroimy na ćwiartki, następnie gotujemy w lekko osolonej wodzie. Odcedzamy i studzimy. Cebulę drobno siekamy i smażymy na złoto, po czym mieszamy ją z kapustą. Całość dusimy około 10-15 minut. Grzyby gotujemy, siekamy i mieszamy z przestudzoną kapustą, dodajemy posiekane jajka na twardo. Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. Wyrośnięte ciasto rozwałkujemy na 2 cm, nakładamy farsz. Zwijamy jak roladę. Wkładamy do natłuszczonej brytfanny i smarujemy wierzch rozmąconym jakiem. Kulebiaka pieczemy około 1 godziny w temp. 180 stopni.

Podajemy do czerwonego barszczu.

