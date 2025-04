Uwielbiane na całym świecie i cenione za wyjątkowe walory smakowe – tuńczyki są częstymi gośćmi na naszych stołach. Jednocześnie to ryby niezbędne do utrzymania zdrowego ekosystemu oceanicznego. Mają także istotny wpływ na życie społeczności przybrzeżnych. Niestety wiele stad tuńczyka od lat jest intensywnie odławianych i eksploatowanych. Dziś sytuacja wymaga podjęcia realnych działań.

Dlatego marka Rio Mare, w trosce o zdrowie oceanów, rozpoczęła kolejny etap współpracy z organizacją WWF i podjęła zobowiązanie, by promować odpowiedzialne, zrównoważone rybołówstwo. Partnerstwo zaowocowało powstaniem kampanii pod tytułem „Razem Dla Oceanów”.

Biorąc pod uwagę zagrożony stan niektórych gatunków tuńczyka na świecie, Rio Mare, marka należąca do Bolton Food, już w 2016 roku rozpoczęła współpracę z organizacją WWF i zobowiązała się do ochrony zdrowia oceanów i źródeł utrzymania społeczności, które są od nich zależne.

Przez cztery lata marka Rio Mare skupiała się przede wszystkim na poprawie zrównoważonego charakteru swoich łańcuchów dostaw, zarówno dla rybołówstwa przybrzeżnego, jak i przemysłowego. Podjęte działania sprawiły, że dziś blisko 70% surowca marki pochodzi z rybołówstw posiadających certyfikat zrównoważonego rybołówstwa MSC lub z wiarygodnych i kompleksowych projektów udoskonalania rybołówstwa (ang. Fisheries Improvement Projects, FIPs). Ponadto 100% produktów Rio Mare z tuńczyka jest w pełni identyfikowalnych od momentu połowu aż do trafienia na stół.

Właśnie rozpoczęty, kolejny etap współpracy Rio Mare z fundacją WWF ma na celu podjęcie dalszych zobowiązań, które będą korzystnie wpływać na zdrowie ekosystemów morskich. W ten sposób marka Rio Mare postawiła sobie za cel stać się najbardziej zrównoważoną firmą na świecie oferującą produkty z tuńczyka.

Pragniemy, by do końca 2024 roku 100% wykorzystywanych przez nas stad tuńczyka było pozyskiwanych z łowisk certyfikowanych przez MSC lub z wiarygodnych i kompleksowych projektów udoskonalania rybołówstwa (FIPs). Ponadto zobowiązujemy się do przyjęcia bardziej rygorystycznych kryteriów w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z nowo opublikowaną strategią WWF dotyczącą populacji tuńczyków oraz do zintensyfikowania naszych działań jako rzecznika działań na rzecz zrównoważonego rybołówstwa

– przyznaje Luciano Pirovano, Dyrektor ds. Globalnego Zrównoważonego Rozwoju w Bolton Food.