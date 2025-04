O zaletach oleju kokosowego można rozprawiać długo i ciekawie, a i tak nie sposób będzie wymienić wszystkich. Jest coraz bardziej znany i coraz chętniej wykorzystywany – nie tylko w kuchni, ale także w pielęgnacji ciała i włosów. Kokos jest bogaty w składniki odżywcze, które odżywiają nie tylko skórę i włosy, ale także organizm, pomagając go oczyścić i spalić tłuszcz. Przepisy na bazie kokosa i oleju kokosowego cieszą się coraz większą popularnością. Nic dziwnego, bowiem są proste, a powstałe dania są pyszne, dodają energii oraz nie przynoszą szkód organizmowi.

Reklama

Co można przygotować na bazie oleju kokosowego?

Olej kokosowy nadaje się nie tylko jako tłuszcz do smażenia – to także doskonały dodatek do sałatek, sosów i zup, a także wszystkich innych dań, które wymagają dodania tłuszczu. Walory smakowe oraz wartości odżywcze kokosa sprawiają, że nie ma sobie równych wśród innych smaków w kuchni.

Zdrowa przekąska – batoniki czekoladowo-kokosowe z olejem kokosowym

Jesteś smakoszem słodkości, jednak w obawie o swoje zdrowie i figurę często odmawiasz sobie słodyczy? Zrób je sama! Batoniki czekoladowo-kokosowe to zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych słodyczy, którą przygotujesz samodzielnie w łatwy sposób. Wystarczy kilka składników i chwila spędzona w kuchni, by na chwilę zapomnieć o wyrzutach sumienia i zatracić się w chwili przyjemności. Batoniki czekoladowo-kokosowe domowej roboty, w odróżnieniu od tych ze sklepu, są bogate w błonnik, usprawniają trawienie, a także dodają energii. Czego potrzebujesz do ich przygotowania?

Przygotowanie batoników z olejem kokosowym

Do przygotowania około 12 sztuk batoników potrzebować będziesz nie więcej niż 60 minut, a większość składników zapewne znajdziesz w swojej kuchni. Składniki potrzebne do przepisu to:

300 g suszonych daktyli

130 g płatków owsianych

190 g syropu ryżowego

120 g ciemnej czekolady (70% kakao), pokrojonej w kawałki

70 g płatków suszonego kokosa

30 g ryżu preparowanego

drobno starta skórka z pomarańczy (2 sztuki)

Przed przystąpieniem do przyrządzania batoników, daktyle należy posiekać i namaczać w ciepłej wodzie, przez około 20 minut. Następnie odsączyć. Piekarnik należy rozgrzać do 175 stopni, a blachę wyłożyć papierem. Płatki owsiane piecz przez około 10 minut, aż się zarumienią, wyjmij i ostudź. W misce zmieszaj ze sobą płatki owsiane, ryż preparowany, a także płatki kokosowe. Następnie dodaj posiekane daktyle, dodaj syropu ryżowego i rozmieszaj. Skórkę pomarańczową wymieszaj z czekoladą rozpuszczoną w kąpieli wodnej, wylej na blachę. Schłodź w lodówce, a następnie pokrój na batoniki.

Inne pyszne i zdrowe przepisy z wykorzystaniem kokosa i oleju kokosowego znajdziesz w książce pod patronatem portalu Polki.pl - Tylko olej kokosowy. Zrewolucjonizuj swoją kuchnię w prosty i pyszny sposób!

To również może ci się przydać!

Reklama

Czego jeszcze nie wiesz o oleju kokosowym?

Skuteczny patent na odchudzanie? Olej kokosowy!

Co warto wiedzieć o organicznym oleju kokosowym?