Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1 szklanka ciepłego mleka,

25 g świeżych drożdży,

4 szklanki mąki tortowej,

110 g masła,

2 łyżki cukru,

2 jajka,

niecała łyżeczka soli.

Do posmarowania:

1 jajko,

łyżka mleka.

Przygotowanie:

Bułeczki maślane są bardzo proste, a z pewnością raz na zawsze odmienią twoje śniadania. Gotowe ciasto możesz mrozić, więc świetnie sprawdzą się w awaryjnych sytuacjach – na przykład w świąteczny lub niedzielny poranek, gdy zabraknie ci pieczywa.

Pachną masłem i mlekiem, są wyjątkowo puszyste i smaczne. Możesz dodać do nich świeżych owoców – wtedy sprawdzą się do śniadania na słodko lub jako drobna przekąska. Posypane sezamem za to z powodzeniem zastąpią ci bułki do burgerów. Jak przygotować bułeczki maślane?

Mleko połącz z drożdżami i odstaw na 5 minut. Mąkę przesiej do miski. Dodaj cukier i sól i dokładnie wymieszaj. Wlej mleko z drożdżami oraz lekko roztrzepane jajka do miski i wymieszaj. Zacznij wyrabiać ciasto. Na sam koniec dodaj rozpuszczone i przestudzone masło. Wyrabiaj jeszcze przez 5 minut, a następnie zakryj ściereczką i odstaw na 1,5 godziny do wyrośnięcia – ciasto powinno zwiększyć swoją objętość dwukrotnie. Ciasto krótko wyrabiaj, aż nie będzie miało dużych pęcherzyków powietrza. Podziel na 16 części – jeśli chcesz część z nich zamrozić, pakuj je w osobne woreczki. Ułóż bułeczki maślane na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Zakryj je czystą ściereczką i jeszcze raz odstaw na 45 minut do wyrośnięcia. Bułeczki posmaruj jajkiem dokładnie roztrzepanym z łyżką mleka. Możesz je też posypać sezamem lub czarnuszką. Piecz bułeczki maślane w temperaturze 180 stopni przez około 20-25 minut. Smacznego!

