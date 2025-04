Ptysie ziemniaczane

Oto składniki na ptysie ziemniaczane:

1 kg ziemniaków

3 jajka

2 łyżki masła

2 kopiaste łyżki skrobi ziemniaczanej

pół łyżeczki gałki muszkatołowej

pół łyżeczki czarnego pieprzu

pół łyżeczki mielonego kminu rzymskiego

Jak zrobić ptysie ziemniaczane?

Ziemniaki obieramy i przekładamy do garnka z osoloną wodą. Gotujemy przez 20 minut do zmięknięcia. Następnie odstawiamy do wystudzenia. Ugniatamy za pomocą tłuczka do utworzenia gładkiego puree. Dodajemy jajka, masło, przyprawy oraz skrobię ziemniaczaną. Wszystko dokładnie mieszamy i ugniatamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Tak przygotowaną masę przekładamy do szprycy zakończonej gwiaździstą tylką. Możemy użyć również rękawa cukierniczego i uciąć końcówkę. Całość wyciskamy na blachę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia tworząc formę ptysi. Zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni Celsjusza przez 15 minut, aż lekko zbrązowieją. Tak przygotowane ptysie możemy serwować z dodatkiem kremowego serka typu philadelphia lub z odrobiną wędzonego łososia.

