Ilość kalorii: 75

Czas przygotowania: 80

Ilość porcji: 20

Stopień trudności: Trudne

Składniki:

Na ciasto:

1/4 szklanki wody

1/4 szklanki mleka

5 dag masła

szczypta soli

10 dag mąki

2 jajka

Na farsz:

cebula

2 łyżki masła

30 dag pieczarek

10 dag twarogu

10 dag sera żółtego

pół pęczka natki pietruszki

sól

pieprz

Przygotowanie:

1. W rondelku zagotuj wodę i mleko, wymieszane z masłem i szczyptą soli.

2. Zestaw z ognia, wsyp mąkę, wymieszaj.

3. Postaw na ogniu i mieszając, podgrzewaj do czasu, aż ciasto zacznie odstawać od ścianek naczynia.

4. Ciasto przełóż do miski, przestudź.

5. Miksuj, dodając kolejno po jednym jajku.

6. Powstałą masą napełnij rękaw cukierniczy.

7. Blachę wyłóż papierem do pieczenia, wyciskaj na nią ptysie wielkości orzecha włoskiego.

8. Ptysie piecz ok. 30 min w temperaturze 200 st. C. Pamiętaj, aby nie uchylać wtedy drzwiczek.

9. Wystudź, każdego ptysia przekrój ostrożnie na pół.

10. Cebulę pokrój w kostkę, zeszklij na oleju.

11. Dodaj starte na dużych oczkach pieczarki.

12. Duś, aż odparuje płyn, dopraw, wystudź.

13. Wymieszaj z pokruszonym twarogiem, startym serem żółtym i posiekaną natką, dopraw.

14. Gotowym farszem nadziej ptysie.

Przepis Renaty Materlińskiej z "Przyjaciółki"