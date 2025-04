Wędzony łosoś - idealny na przystawki

Wędzony łosoś idealnie sprawdza się wtedy, gdy masz niewiele czasu na przygotowania do domówki. Nie trzeba go piec, marynować, smażyć ani gotować, za to jest wyrazisty w smaku i doskonale się prezentuje! Wypróbuj te pomysły:

kruche babeczki z flanem jajecznym

Wykorzystaj gotowe kruche babeczki (jeśli masz czas, możesz je przygotować samodzielnie). Wypełnij je masą z jajek i śmietanki, podpiecz i dodaj łososia.

roladki naleśnikowe z wędzonym łososiem

Przygotuj naleśniki, każdy z nich wysmaruj kremowym serkiem, dopraw i wyłóż wędzonego łososia. Zwiń, a następnie pokrój na niewielkie medaliony.

Przed podaniem warto je schłodzić w lodówce.

nadziewane ruloniki

Płaty wędzonego łososia rozłóż na płasko i nadziej białym serkiem o kremowej konsystencji, a następnie zwiń.

łososiowe krakersy

Tę ekspresową przystawkę możesz przygotować z dowolnymi dodatkami.

rolada szpinakowa

Roladę zrobisz w łatwy sposób: przygotuj ciasto naleśnikowe, dodaj do niego posiekany szpinak (może być mrożony) i usmaż naleśniki.

Pamiętaj, jeśli używasz mrożonego szpinaku przełóż go do rondelka i poczekaj, aż nadmiar wody odparuje, Dopraw do smaku solą, pieprzem i czosnkiem.

Gotowe naleśniki smaruj serkiem, ułóż łososia i zwijaj. Po schłodzeniu pokrój na plastry.

Imprezowe roladki z łososia

