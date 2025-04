Przystawki na zimno przygotowywane na bazie placków tortilli, kromek chleba lub tostów doskonale wpisują się w menu dań karnawałowych. Jako nadzienie możemy wykorzystać suszone śliwki, plasterki boczku oraz kawałki warzyw. Zwinięte w niewielkie rolady doskonale smakują zarówno na słodko, jak i na słono.

Reklama

Przystawki na zimno w formie roladek

Oto składniki na przystawki na zimno w formie roladek:

garść wędzonych lub suszonych śliwek

plasterki szynki parmeńskiej lub wędzonego boczku

plasterki sera Gouda lub Masdamer

placki tortilli

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić przystawki na zimno w formie roladek?

Na początku upewniamy się, że wszystkie śliwki są pozbawione pestek. Następnie plasterki szynki parmeńskiej lub boczku przesmażamy przez minutę na patelni. Śliwki owijamy kawałkami szynki, plasterkami sera oraz plackami tortilli. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Tak przygotowane roladki nabijamy na wykałaczki i serwujemy jako przystawkę na zimno z dodatkiem ulubionego sosu. Ciekawie smakują z dipem czosnkowym lub pomidorowym.

Przystawki na zimno w galarecie

Oto składniki na przystawki na zimno w galarecie:

plasterki szynki wieprzowej lub konserwowej

papryka czerwona konserwowa

korzeń chrzanu

5-6 łyżek śmietany 18%

2 łyżki majonezu

szczypta soli

szczypta pieprzu

wywar ugotowany z 400 g nóżek drobiowych

Jak zrobić przystawki na zimno w galarecie?

Plasterki szynki wieprzowej lub konserwowej przecinamy w pół. Układamy na każdym z nich kawałki wędzonej papryki. Do miski ścieramy kawałek korzenia chrzanu i doprawiamy śmietaną oraz majonezem. Doprawiamy solą i pieprzem. Nakładamy na plasterki szynki i zawijamy tworząc roladki. Układamy na dużym półmisku jedna za drugą. Zalewamy wcześniej przygotowanym wywarem z nóżek drobiowych, lekko wystudzonym. Tak przygotowane przystawki na zimno w galarecie odstawiamy do lodówki do zastygnięcia przynajmniej na 2-3 godziny. Wywar z nóżek tworzy gęstą galaretę bez potrzeby dodawania żelatyny.

Przystawki na zimno z łososia wędzonego

Oto składniki na przystawki na zimno z łososia wędzonego:

płaty łososia wędzonego ( opakowanie 250 g)

liście sałaty lodowej lub masłowej

szklarniowy ogórek

placki tortilli

2 ząbki czosnku

2 łyżki śmietany 18%

łyżka majonezu

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta suszonej słodkiej papryki

Jak zrobić przystawki na zimno z łososia wędzonego?

Na początku przygotowujemy sos na bazie przeciśniętego przez praskę czosnku, majonezu oraz śmietany. Smarujemy nim placki tortilli i posypujemy solą i pieprzem. Ogórek kroimy w cienkie paseczki. Układamy na placku razem z liśćmi sałaty oraz płatami łososia. Całość zwijamy ciasno i kroimy na mniejsze kawałki. W każdą roladkę wbijamy wykałaczkę. Tak przygotowane przystawki na zimno z pewnością przypadną do gustu gościom na każdej imprezie.

Polecamy!

Reklama

Sprawdź przepisy na najlepsze przystawki na imprezę! Sprawdź przepisy na szybkie przystawki z łososia!