Przygotowanie kolacji wigilijnej nie należy do najprostszych czynności. Zjeżdża się cała rodzina, a ty dwoisz się i troisz, by ze wszystkim zdążyć oraz by każde danie było wyśmienite. Przygotowałyśmy dla ciebie 4 proste przepisy na pyszne dania z ryby. Nie dość, że wyglądają pięknie, to jeszcze i rewelacyjnie smakują.

Ryba w papilotach z pomarańczami

3 h / 4 porcje

Pachnące i soczyste pomarańcze, aromatyczne goździki czy rodzynki to składniki, które potrafią szybko wyczarować atmosferę świąt. To właśnie one sprawiają, że nasz przepis tak dobrze komponuje się z bożonarodzeniowym menu. Bogatym smakiem łososia w pomarańczach możesz cieszyć się także na co dzień. Podany na rodzinnym obiedzie jako danie główne, na pewno spotka się z entuzjastycznym przyjęciem Twoich bliskich!

SKŁADNIKI

600 g filetu z łososia ze skórą

6 łyżek słodkiego sosu sojowego

2 łyżki słodkiego sosu chili

4 płaskie łyżki Majonezu Dekoracyjnego WINIARY

4 goździki

4 ziarenka ziela angielskiego

1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej

3 pomarańcze

garść rodzynek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Łososia pokrój na 4 równe części i przełóż do miski. W oddzielnym naczyniu wymieszaj sos sojowy, sos chili i majonez. Całość przelej do miski z rybą i odstaw do marynowania na około 2 godziny do lodówki. Goździki i ziele angielskie rozgnieć w moździerzu i dodaj do nich gałkę muszkatołową. Pomarańcze dokładnie wyszoruj, a dwie z nich pokrój na cienkie plasterki. Na 4 arkuszach papieru do pieczenia ułóż 2 plastry pomarańczy, posyp szczyptą rozgniecionych przypraw i połową rodzynek. Na pomarańczach połóż po kawałku zamarynowanej wcześniej ryby, a następnie jeszcze szczyptę przypraw. Na wierzchu poukładaj przekrojone na pół plasterki pomarańczy. Na każdą porcję zetrzyj nieco skórki z pomarańczy i posyp pozostałymi rodzynkami. Zawiń tak, aby para nie wydostawała się na zewnątrz i ułóż pakunki na blasze do pieczenia. Piecz około 15 – 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C. Przed podaniem ostrożnie otwórz każdy pakunek.

Tatar ze śledzia z awokado i kolendrą

30 min. / 4-6 porcji

Klasyczna przekąska z nutką egzotyki, czyli śledzik z awokado i kolendrą, doskonale sprawdzi się jako drobna niespodzianka na świątecznym stole lub na niezobowiązującym domowym przyjęciu. Jeżeli szukasz nowych pomysłów na podanie dobrego znajomego śledzia – sprawdź nasz przepis!

SKŁADNIKI

4 filety z matiasa

1 mała czerwona cebula

1 dojrzałe awokado

1 łyżka soku z limonki lub cytryny

2 łyżki Majonezu Dekoracyjnego WINIARY

pieprz

pęczek świeżej kolendry

ulubione ciemne pieczywo

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Obierz awokado i odłóż 0,25 porcji. Wszystkie pozostałe składniki bardzo drobno posiekaj i wymieszaj. Dodaj majonez i pieprz do smaku. Na koniec posyp tatara posiekaną kolendrą i udekoruj odłożoną wcześniej porcją awokado, pokrojoną w drobną kostkę. Podawaj w salaterce lub kilku mniejszych miseczkach – po jednej porcji na miseczkę. Danie świetnie skomponuje się z ciemnym pieczywem. Uwaga: jeżeli ryba okaże się bardzo słona, przepłucz ją w wodzie lub namaczaj przez pół godziny przed przygotowaniem tatara.

Rolada szpinakowo-łososiowa z majonezem

Oto świetna, zimna przekąska na świąteczne śniadanie albo domowe przyjęcie! Będzie nie tylko ciekawą odmianą od klasycznych dań rybnych, lecz także piękną ozdobą stołu. Apetyczne kolory i pyszny smak sprawią, że niejedna ręka wyciągnie się po dokładkę!

SKŁADNIKI

450 g mrożonego szpinaku

4 jajka

2 łyżki mąki pszennej

2 ząbki czosnku (opcjonalnie)

1 łyżka oleju do pieczenia

3 łyżki Majonezu Dekoracyjnego WINIARY

1 łyżka chrzanu

300 g łososia wędzonego w plastrach

sól i pieprz do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Rozmrożony szpinak dokładnie odcedź z wody na sicie. Ubij białka na sztywną pianę. Wciąż ubijając, dodaj kolejno po 1 żółtku. Następnie wsyp pszesianą przez sito mąkę, dodaj odcedzony szpinak i delikatnie wymieszaj. Dopraw solą i pieprzem (opcjonalnie możesz dodać starty czosnek). Masę wylej na wyłożoną papierem do pieczenia blachę (wcześniej posmaruj papier odrobiną oleju – ułatwi to odklejenie ciasta po upieczeniu). Wyrównaj ciasto na blasze tak, aby uzyskać prostokąt i piecz w 180oC przez około 15 – 20 minut. Wyjmij ciasto z piekranika, a gdy lekko ostygnie – posmaruj na całej powierzchni majonezem wymieszanym z chrzanem. Poukładaj płaty łososia, po czym zwiń całość w rulon, owiń folią spożywczą lub aluminiową i wstaw do lodówki na co najmniej 1 godzinę. Roladę podawaj pokrojoną na plastry o grubości około 2 – 3-centymetrów.

Tatar ze śledzia

30 min. / 4-6 porcji

Śledzik, grzybki, ogóreczki i Majonez Dekoracyjny WINIARY? To się musi udać! Łatwa do przygotowania przystawka z matiasem w roli głównej sprawi, że stołownicy nabiorą apetytu na więcej! Polecamy, nie tylko na Święta.

SKŁADNIKI

4 filety z matiasa

2 ogórki kiszone lub konserwowe

kilka grzybków konserwowych

1 pieczona czerwona papryka bez skóry

1 mała czerwona cebula

2 łyżeczki musztardy francuskiej

2 łyżki Majonezu Dekoracyjnego WINIARY

pieprz do smaku

natka pietruszki

ulubione, ciemne pieczywo

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

