Polacy w swoich preferencjach świątecznych dzielą się na tych, którzy kochają karpia niemal w każdej postaci i na tych, którzy nigdy go nie zjedzą. Wszyscy jednak nie wyobrażamy sobie kolacji świątecznej bez ryb. Co zatem przyrządzić na Wigilię jeśli ani ty, ani twoi najbliżsi nie przepadacie za tradycyjnym karpiem? Podpowiadamy!

Tradycja jedzenia ryb podczas kolacji wigilijnej

Wiesz, dlaczego w czasie wieczerzy wigilijnej jemy tylko dania postne? Wszystko dlatego, że Wigilia od zawsze miała charakter pokutny, a także przygotowywała do Świąt. Ryby to też symbol pierwszych chrześcijan, dlatego to właśnie one grają rolę główną w naszym wigilijnym menu.

Jak się okazuje, tradycja jedzenia ryb jest nie tylko piękna, ale i zdrowa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie ryb dwa razy w tygodniu. Dlaczego? Jak pokazują badania, korzyści płynących ze spożycia ryb jest wiele – są m.in. źródłem łatwo przyswajalnego białka, witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Poprawiają zdolności intelektualne, chronią nasze stawy i kości, a nawet zwiększają płodność!

Jeśli więc w te Święta będziesz miała dylemat, czy zjeść jeszcze kawałeczek rybki, to podpowiadamy - zjedz! Będziesz zdrowsza!

5 przepisów na dania z ryb na Wigilię

Sprawdź nasze przepisy na pyszne i zdrowe dania z łososia! Znajdziesz tu zarówno przepisy na dania główne, jak i rewelacyjne przystawki!

Łosoś norweski zapiekany w cieście francuskim, podany z pastą szczypiorkową z serka ricotta i sałatą z dressingiem cytrynowym

SKŁADNIKI:

600 g fileta z łososia norweskiego bez skóry

1 opakowanie ciasta francuskiego

4 ząbki czosnku

1 opakowanie serka ricotta

2 pęczki szczypiorek z cebulką

1 opakowanie mieszanki sałat

1 cytryna

0.5 pęczka natki pietruszki

2 łyżki stołowe miodu akacjowego

100 ml oliwy z oliwek

1 jajko

sól i pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Opłukany i osuszony papierowym ręcznikiem filet z łososia norweskiego obsmaż na patelni z posiekanymi ząbkami czosnku, a następnie wystudź i dopraw solą oraz pieprzem.

Ciasto francuskie rozwałkuj.

Ułóż na nim filet z łososia i całość zamknij, zlepiając boki.

Ciasto nakłuj, smaruj rozbełtanym jajkiem i piecz w piekarniku w 180°C przez ok. 25 minut.

Po upieczeniu podziel na 4 części i ułóż na talerzu z sałatą.

Do oliwy dodaj miód, sok z cytryny i odrobinę pieprzu.

Całość roztrzep trzepaczką i skrop dressingiem mix sałat oraz łososia.

Serek Ricotta rozrób z posiekanym szczypiorkiem i natką pietruszki

Dopraw solą i pieprzem.

Rolada szpinakowa z łososiem

SKŁADNIKI:

3 duże jajka

300 g mrożonego szpinaku

1 cytryna

szczypta soli

szczypta pieprzu

1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej

1 opakowanie kremowego serka

suszone pomidory

koperek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Oddziel żółtka od białek.

Szpinak odsącz na sitku z nadmiaru wody i przełóż do miski.

Dodaj żółtka.

Dopraw gałką muszkatołową, startą skórką cytryny oraz sokiem. Wsyp szczyptę soli oraz pieprzu. Wszystko dokładnie wymieszaj.

W osobnej misce ubij białka na sztywno. Masę białkową wymieszaj z masą szpinakową. Rozłóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i uformuj prostokąt.

Piecz w 170 stopniach Celsjusza przez 20 minut do lekkiego zbrązowienia.

Po tym czasie ostudź i zdejmij papier. Posmaruj powierzchnię rolady kremowym serkiem, nałóż kawałki łososia i posyp równomiernie kawałkami suszonych pomidorów oraz koperkiem.

Zwiń ciasno w rulon i zawiń folią spożywczą. Przełóż do lodówki przynajmniej na godzinę do schłodzenia.

Wigilijny kulebiak z łososiem

SKŁADNIKI:

12 dag pieczarek

1 cebula

3 łyżki oleju

1 pęczek natki

7 dag ugotowanego ryżu

50 dag fileta z łososia

250 ml mleka

275 g ciasta francuskiego

żółtko

Sos:

60 ml białego wina

40 dag śmietanki 30%

sól

pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Ryż ugotuj według instrukcji na opakowaniu.

Pieczarki oczyść, pokrój.

Cebulę posiekaj, zeszklij.

Dodaj pieczarki, przesmaż aż puszczą sok, dopraw.

Przełóż do miski, wymieszaj z ryżem i 1/2 pęczka natki.

Filety oczyść z łusek, opłucz, osusz.

Włóż do rondla, zalej mlekiem, zagotuj.

Zmniejsz ogień, dopraw pieprzem i gotuj około 5 minut bez przykrycia.

Blachę wyłóż papierem do pieczenia.

Ciasto podziel na 2 prostokąty o szerokości mniej więcej 11 i 14 cm. Mniejszy połóż na blasze, ponakłuwaj widelcem.

Wyłóż na niego farsz pozostawiając czyste brzegi.

Brzegi posmaruj żółtkiem rozkłóconym z odrobiną wody.

Przykryj drugim płatem, dokładnie zlep brzegi.

Wierzch posmaruj roztrzepanym żółtkiem.

Piecz w 200 stopniach (najlepiej z termoobiegiem) przez około 30 minut.

Przygotuj sos. Śmietankę i wino wlej do rondla, dodaj sól i pieprz.

Gotuj na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając, aż sos zgęstnieje. Uważaj, aby się nie przypalił.

Dodaj posiekaną natkę.

Sałatka świąteczna z ziemniakami, brokułami i łososiem

SKŁADNIKI:

1/2 kg małych ziemniaków ugotowanych w mundurkach,

2 główki brokuła ugotowanej na parze,

3 jajka ugotowane na twardo,

150 g wędzonego łososia atlantyckiego,

4 łyżki płatków migdałowych uprażonych na patelni,

2 łyżki koperku,

1 łyżeczka musztardy,

2 łyżki majonezu,

2 łyżki kaparów

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Ziemniaki obierz lub pozostaw w mundurkach. Pokrój je i wrzuć do miski razem z większością ugotowanych brokułów.

Majonez wymieszaj z musztardą, koperkiem, posiekanymi kaparami, solą i pieprzem, aż powstanie aksamitny sos. W lżejszej wersji majonez możesz zastąpić jogurtem naturalnym lub śmietaną.

Sos wymieszaj z ziemniakami i brokułami.

Jajka ugotowane na twardo obierz i pokrój w grube plastry. Ułóż je na wierzchu sałatki. Kolejna warstwa to pozostałe brokuły. Na nich umieść kawałki wędzonego łososia. Posyp sałatkę świąteczną uprażonymi płatkami migdałowymi i koperkiem.

Łosoś z warzywami przyrządzony w folii z ziemniakami, jabłkiem, cebulą i koperkiem

SKŁADNIKI:

700 g filetu z łososia norweskiego bez skóry

500 g ziemniaków

2 jabłka

4 czerwone cebule

8 rzodkiewek

4 łyżki stołowe oliwy z oliwek

2 łyżki stołowe soku ze świeżej cytryny

4 arkusze folii aluminiowej

świeży koperek

sól i pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Pokrój łososia na porcje.

Ziemniaki ugotuj i pokrój na plastry. Jabłko, cebulę i rzodkiew pokrój na kawałki.

Każdy kawałek łososia ułóż na folii aluminiowej, dodaj warzywa. Posyp dużą ilością koperku.

Skrop wszystko oliwą z oliwek, sokiem cytrynowym

Dopraw solą i pieprzem.

Zawiń rybę i warzywa w folię.

Grilluj około 10-12 minut

Który łosoś jest najlepszy?

Pewnie zależy ci na tym, by twoje wigilijne potrawy były smaczne i zdrowe. Wiele zależy od rodzaju ryb, jaki kupisz. Który łosoś będzie w takim razie najlepszy?

Eksperci polecają pożywnego i bogatego w składniki odżywcze łososia norweskiego, który dzięki zawartości zbilansowanych, zdrowych tłuszczów omega-3, oraz wspaniałemu smakowi nada świątecznym daniom wyjątkowy charakter.

Pamiętajmy, że abyśmy mogli się cieszyć najwyższej jakości rybami powinniśmy wybierać te, które pochodzą ze sprawdzonych i zrównoważonych źródeł, czyli np. łososia, który dorasta w zimnych i czystych wodach, wśród norweskich fiordów. Ryby i owoce morza z Norwegii to gwarancja najwyższej jakości żywności, ponieważ podlegają ścisłej kontroli jakości. – mówi Gitte Hannemann Mollan, dyrektor Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza w Polsce.

