Przygotowanie i pieczenie 2 godz. * 1 porcja – ok. 125 kcal

Składniki na 30 porcji pasztetu:



50 dag wieprzowiny

50 dag wołowiny

50 dag mięsa drobiowego

30 dag podgardla

20 dag wątróbki drobiowej

1 marchewka

kawałek selera

1 cebula

1 listek laurowy

kilka ziaren ziela angielskiego

1 kajzerka

2 jajka

gałka muszkatołowa

sól

pieprz

Przepis na pasztet:

Mięso zalej zimną wodą, zagotuj. Dodaj marchewkę, seler, cebulę i przyprawy. Duś na małym ogniu, aż mięso będzie miękkie. 10 minut przed końcem duszenia dodaj wątróbkę. Mięso, wątróbkę i warzywa wyjmij z wywaru i ostudź. Przepuść dwukrotnie przez maszynkę do mielenia. Kajzerkę namocz w pozostałym wywarze. Dokładnie odciśnij i zmiel. Masę wymieszaj z jajkami, przypraw zmieloną gałką, solą i pieprzem. Przełóż do podłużnej formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz ok. 1,5 godziny w 180 st. C.

Więcej aromatu uzyskasz wykładając formę na pasztet plasterkami wędzonego boczku. Będzie pięknie pachniał.

Dobry pomysł!

Nie ma lepszej przyprawy do pasztetu niż gałka muszkatołowa. My polecamy szczególnie świeżo startą – ma dużo intensywniejszy smak, za to mniej goryczki.

Przepis z "Przyjaciółki"



