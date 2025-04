Ścinki parmezanu, czerstwy chleb lub mięso z rosołu to tylko niektóre ze składników, które niepotrzebnie marnujemy! Wykorzystując ich potencjał podczas przygotowywania przekąsek na imprezę nada im nowego smaku i charakteru. Sprawdź co możesz wyczarować z resztek z obiadu czy kolacji tak, aby zachwycić swoich gości!

Reklama

Chleb nadziewany serem i ziołami

Oto składniki na chleb nadziewany serem i ziołami:

pszenny czerstwy chleb

resztki tartego sera żółtego

szczypta oregano

majeranek

2 ząbki czosnku

szczypta soli

szczypta pieprzu

garść sera żółtego

Jak zrobić chleb nadziewany serem i ziołami?

Chleb delikatnie skrapiamy wodą i nacinamy skórkę na krzyż. Resztki sera żółtego wkładamy między szczeliny chleba. Następnie posypujemy ziołami. Ścieramy ząbki czosnku i dodajemy do chleba. Przekładamy na blachę wyłożona papierem do pieczenia. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 15 minut. Tak przygotowany nadziewany chleb podajemy na ciepło z dodatkiem sosu czosnkowego lub pomidorowego.

Reklama

Zobacz inne przepisy na chleb