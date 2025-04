Ilość porcji: 16

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

Boczek:

2,5 kg boczku w cienkim, dużym kawałku,

2 łyżeczki grubo mielonego pieprzu,

3 posiekane duże ząbki czosnku,

łyżka soli gruboziarnistej, np. himalajskiej,

5 łyżek oleju,

majeranek,

opcjonalnie: szklanka piwa (można zastąpić bulionem).

Schab:

1,5 kg schabu środkowego,

opcjonalnie: 100 ml wódki żubrówki,

5 łyżek oleju,

po łyżce suszonego majeranku, tymianku i rozmarynu,

łyżeczka słodkiej papryki,

sól,

pieprz.

Przygotowanie:

Wędliny domowe na święta to nieodłączny element np. wielkanocnego śniadania lub bożonarodzeniowej kolacji. My polecamy przygotowanie apetycznego schabu i boczku. Kupione w sklepie szynki nawet nie mogą dorównywać im smakiem. Warto poświęcić kilka godzin, by przygotować własne wędliny domowe.

Przygotowanie boczku:

Mięso natrzyj solą, pieprzem i majerankiem. Schładzaj 3 godziny. Jedną stronę posyp posiekanym czosnkiem, zwiń boczek w roladę. Ułóż na blaszce i piecz ok. 2,5 godziny w 180°C, polewając piwem. Przed krojeniem dobrze ostudź.

Domowy schab:

Mięso natrzyj wódką, solą i pieprzem. Odstaw na 12 godzin. Posmaruj olejem wymieszanym z przyprawami. Ułóż na blaszce i piecz godzinę w temperaturze 190°C. W schab wbij szpikulec. Jeśli wypłynie klarowny płyn, mięso jest upieczone. Jeśli nie, potrzymaj je dłużej w piekarniku.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 25.03.2014 na zlecenie Edipresse

