Płatki owsiane bogate w magnez i błonnik pokarmowy pomagają skutecznie obniżyć ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom cholesterolu. Z tego względu powinny znaleźć się jak najszybciej w naszej diecie. W formie owsianki lub jako dodatek do sałatek – idealnie komponują się w potrawach. Sprawdź przepisy na dania z płatkami owsianymi.

Płatki owsiane na mleku: przepis

Oto składniki na płatki owsiane na mleku z jabłkami:

2 łyżki masła

4 jabłka

szczypta soli

szklanka płatków owsianych

szklanka mleka

pół łyżeczki cynamonu

łyżeczka ekstraktu z wanilii

2 łyżki cukru

Jak zrobić płatki owsiane na mleku?

Rozgrzewamy masło w dużym rondlu na średnim ogniu. Dodajemy szczyptę soli, obrane i pokrojone wcześniej w plastry jabłka oraz odrobinę cukru. Wkładamy płatki owsiane, mleko, szczyptę cynamonu i zagotowujemy z mlekiem. Mieszamy przez cały czas pilnując, by nic nie przywarło i nie przypaliło się. Przez 10 minut zagotowujemy i dolewamy ekstrakt z wanilii. Tak przyrządzone płatki owsiane serwujemy z dodatkiem ulubionych prażonych orzechów lub innych owoców.

Płatki owsiane na wodzie: przepis

Oto składniki na płatki owsiane na wodzie:

szklanka płatków owsianych

2 szklanki wody

szczypta cynamonu

szczypta cukru

szczypta soli

Jak zrobić płatki owsiane na wodzie?

Zagotowujemy wodę w rondelku i dorzucamy płatki owsiane. Gotujemy przez około 10 minut do miękkości. Doprawiamy cynamonem, cukrem oraz szczyptą soli. Inna metoda wymaga czasu. Płatki owsiane zalewamy wodą tak, aby pokryć całą ich powierzchnię i przekładamy do miski. Wkładamy do lodówki na całą noc, aby napęczniały. Tak przyrządzone danie możemy serwować z dodatkiem prażonych nasion, mleka roślinnego lub ulubionych owoców i warzyw.

Płatki owsiane z jogurtem: przepis

Oto składniki na płatki owsiane z jogurtem:

szklanka mleka

pół szklanki płatków owsianych

pół szklanki jogurtu

szczypta soli

szczypta cynamonu

wiórki kokosowe

Jak zrobić płatki owsiane z jogurtem?

Wlewamy mleko do rondelka i zagotowujemy z cynamonem. Przerzucamy płatki owsiane i gotujemy przez około 10 minut. W międzyczasie na suchej patelni podprażamy wiórki kokosowe, aż zbrązowieją. Do lekko przestudzonych płatków owsianych dodajemy jogurt i dokładnie mieszamy z całością. Przekładamy do miski i doprawiamy solą i wcześniej przygotowanymi wiórkami kokosowymi. Tak przyrządzone danie serwujemy z suszonymi owocami, granolą lub ziarnami.

