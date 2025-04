Pieczone ziemniaki są zdrowsze i mniej kaloryczne niż np. frytki. Pieczenie w piekarniku pozwala zachować też więcej substancji odżywczych. Ziemniaki przed pieczeniem możesz obrać ze skórki albo wyszorować i upiec „w mundurkach”. Świetnie sprawdzi się też przepis na ziemniaki hasselback.

Do pieczenia ziemniaków warto, prócz soli i pieprzu, dodać dużą ilość przypraw: curry, słodką i ostrą papryką, oregano, suszoną bazylię, majeranek lub tymianek. Świetnie sprawdzi się także rozmaryn. Ziemniaki z piekarnika mogą być samodzielną przekąską lub dodatkiem do dania głównego.

Jeśli chcesz, aby twoje upieczone ziemniaki miały chrupiącą skórkę, a w środku były miękkie i soczyste, warto znać kilka prostych tricków:

Równe kawałki – jeżeli nie chcesz podawać pieczonych ziemniaków w całości, to pokrój je w równą kostkę - dzięki temu każdy kawałek upiecze się w tym samym czasie. Unikniesz w ten sposób niedopieczonych części oraz przypalonych skórek. Moczenie w zimnej wodzie – zanurz je na 30 minut lub całą noc, jeżeli przygotowujesz je dzień wcześniej. To pozwoli na uwolnienie większej ilości skrobi zawartej w ziemniakach. W ten sposób pieczone ziemniaki będą bardziej chrupiące. Po wyciągnięciu z wody nie zapomnij jej odsączyć, np. ręcznikiem papierowym. Obtocz w skrobi kukurydzianej – możesz wymieszać ją z ziołami prowansalskimi, pieprzem i słodką papryką w proszku. Dzięki temu szybciej się zrumienią i będą bardziej chrupiące. Wstrzymaj się z dużą ilością soli przed pieczeniem – w ten sposób zabezpieczysz się przed wytrącaniem wilgoci z warzyw, która spowoduje, że pieczone ziemniaki będą niesmaczne i zbyt mokre. Większość soli dodaj po upieczeniu. Wykorzystaj papier do pieczenia – jego użycie sprawi, że ziemniaki nie przykleją się do blachy. Nie przesadzaj z ilością i rozłóż równomiernie – istotne jest, aby ziemniaki były ułożone w jednej warstwie, dzięki temu upieką się z każdej strony. Jeżeli będzie ich zbyt dużo na mniejszej powierzchni, istnieje ryzyko, ze niektóre z nich będą miejscami surowe. Przewracaj warzywa podczas pieczenia – nie przyspieszy to procesu ich obróbki cieplnej, natomiast będziesz miała pewność, ze każdy kawałek pieczonych ziemniaków będzie chrupki i złocisty. Nie serwuj od razu po wyjęciu – pozostaw je na kratce na około 5 minut. Powietrze pozwoli im lekko wyschnąć i sprawi, że pieczone ziemniaki będą chrupkie.

Klasyczny przepis na pieczone ziemniaki idealnie sprawdza się jako dodatek do obiadu albo samodzielna przekąska. Ziemniaki dokładnie wyszoruj lub obierz, a następnie pokrój w łódeczki i obtocz dokładnie w przyprawach. Kompozycję ziół możesz dowolnie modyfikować, dodając swoje ulubione.

Składniki:

8 dużych ziemniaków,

4 łyżki oleju roślinnego,

1 łyżeczka ziół prowansalskich,

1 łyżeczka papryki słodkiej,

1 łyżeczka papryki ostrej,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 200 stopni. Ziemniaki obierz ze skórki, pokrój na mniejsze kawałki i wrzuć do miski. Polej je olejem roślinnym i obsyp obficie przyprawami: solą, pieprzem, papryką słodką i ostrą, ziołami prowansalskimi. Dodaj 2 ząbki czosnku (nie obieraj go ze skórki). Blachę do pieczenia wyłóż papierem, przełóż na nią ziemniaki. Wstaw do piekarnika na około 40 minut. Sprawdzaj widelcem, czy pieczone ziemniaki są już wystarczająco miękkie. Ziemniaki z piekarnika serwuj jako dodatek do mięsa i surówki.

fot. Pieczone ziemniaki w ziołach/Adobe Stock, yuliiaholovchenko

Bataty idealnie nadają się do pieczenia i stanowią świetny dodatek do obiadu. Będą też doskonałą przekąską na imprezę. Najłatwiej będzie pokroić je w słupki albo większe łódeczki.

Składniki:

2 kg batatów,

1 łyżeczka tymianku,

1 łyżeczka oregano,

4 łyżki oleju roślinnego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 190 stopni. Bataty umyj i pokrój na mniejsze kawałki. Przełóż do miski, dodaj olej i wszystkie przyprawy. Wszystko razem dokładnie wymieszaj. Odstaw na 5-10 minut. Blachę wyłóż papierem do pieczenia i przełóż bataty. Piecz przez 15-20 minut, a po upływie tego czasu poprzekręcaj bataty na drugą stronę. Ponownie piecz przez 15-20 minut. Pieczone bataty gotowe. Podawaj je z sosem jogurtowym. Możesz też posypać je startym serem np. parmezanem albo cheddarem.

fot. Pieczone bataty/Adobe Stock, vaaseenaa

Hasselback to ciekawy przepis na ziemniaki nacinane na całej swojej długości. Wyglądają bardzo efektownie i sprawdzają się nawet do wykwintnych dań. To pyszny i tani pomysł na obiad dla całej rodziny.

Składniki:

8 ziemniaków,

masło,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 200 stopni. Ziemniaki cienko obierz i umyj. Teraz każdą sztukę ponacinaj w taki sposób, jakbyś chciała ją pokroić na cieniutkie plasterki, ale nie przecinaj do końca. Ponacinany ziemniak nadal powinien tworzyć jedną całość. Wszystkie ziemniaki włóż teraz do lodowatej wody na kilka minut, osusz. Naczynie żaroodporne wysmaruj olejem, ułóż w nim ziemniaki. Posmaruj je z wierzchu masłem. Oprósz solą i pieprzem. Ziemniaki wstaw do piekarnika i piecz je około 60 minut. Pieczone ziemniaki hasselback to świetny dodatek do dań z grilla i pieczonych mięs.

fot. Pieczone ziemniaki hasselback/Adobe Stock, ricka_kinamoto

Rozmaryn to świetny dodatek do dań z ziemniaków. W połączeniu z oliwą lub olejem oraz tymiankiem tworzy idealne połączenie. Tak przygotowane ziemniaki sprawdzą się nie tylko jako dodatek do obiadu czy przekąska, ale także baza sałatek na zimno.

Składniki:

8 dużych ziemniaków,

4 łyżki oliwy z oliwek,

świeży rozmaryn,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Ziemniaki wyszoruj, pokrój na mniejsze kawałki i wyłóż na blachę do pieczenia wyłożonej papierem. Skrop oliwą z oliwek i dodaj gałązki świeżego rozmarynu. Dopraw solą i pieprzem. Piecz w piekarniku przez około 50 minut. Pieczone ziemniaki z rozmarynem podawaj z sosem czosnkowym.

fot. Pieczone ziemniaki z rozmarynem/Adobe Stock, severija

Pieczone ziemniaki w folii (w mundurkach) nie mogą się nie udać i zawsze dobrze smakują. Zawinięte w folię upieką się w całości i będą doskonałą bazą do tradycyjnego kumpira.

Składniki:

8 ziemniaków,

150 ml śmietany,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

świeży szczypiorek (do podania),

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 220 stopni Celsjusza. Ziemniaki wyszoruj i każdy z nich zawiń szczelnie w folię aluminiową. Wstaw do piekarnika na około 60 minut (sprawdzaj drewnianym patyczkiem, czy są już odpowiednio miękkie). Wyjmij ziemniaki z piekarnika, rozchyl folię i przekrój każdy z nich na krzyż. Na wierzch nałóż łyżkę śmietany, posyp mieloną papryką i świeżym szczypiorkiem. Pieczone ziemniaki w folii doskonale smakują również z sosem tzatziki albo gzikiem.

fot. Pieczone ziemniaki w mundurkach/Adobe Stock, pbd Studio

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.07.2020.

