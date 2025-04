Pieczone ziemniaki wypełnione nadzieniem z aromatycznego masła, oliwy z oliwek i rozpływającego się sera żółtego to doskonały pomysł na przekąskę. Dodatek świeżych lub suszonych ziół doskonale komponuje się z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Sprawdź jak przygotować doskonałe ziemniaki!

Reklama

Pieczone ziemniaki Hasselback

Oto składniki na pieczone ziemniaki Haselback:

4-5 dużych ziemniaków

¼ kostki masła

2-3 ząbki czosnku

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypiorek

Jak zrobić pieczone ziemniaki Hasselback?

Ziemniaki dokładnie myjemy i szczotkujemy pozbywając się resztek piasku i nieczystości. Następnie przekrawamy je w poprzek na cienkie plasterki tak, aby nie przecinać ich do końca. Masło należy wymieszać z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, sola, pieprzem oraz posiekanym szczypiorkiem. Następnie przekładamy nadzienie do ziemniaków. Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez 50 minut w temperaturze 210 stopni Celsjusza.

Pieczone ziemniaki z rozmarynem

Oto składniki na pieczone ziemniaki z rozmarynem:

4-5 dużych ziemniaków

kawałek masła

oliwa z oliwek

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta suszonej papryki

cebula szalotka

sos sojowy

Jak zrobić pieczone ziemniaki z rozmarynem?

Ziemniaki dokładnie myjemy i szczotkujemy pozbywając się resztek piasku i nieczystości. Lekko nacinamy i smarujemy masłem, oliwą z oliwek. Doprawiamy solą, pieprzem, suszona papryką oraz sosem sojowym. Na koniec podsmażamy poszatkowana cebulę i dodajemy do reszty. Wykładamy na blachę wyłożona papierem do pieczenia i zapiekamy przez 50 minut w temperaturze 220 stopni Celsjusza.

Pieczone ziemniaki z serem

Oto składniki na pieczone ziemniaki z serem:

4-5 ziemniaków

tarty ser Cheddar

zioła prowansalskie

szczypta soli

szczypta pieprzu

suszony czosnek

Jak zrobić pieczone ziemniaki z serem?

Ziemniaki dokładnie myjemy i szczotkujemy pozbywając się resztek piasku i nieczystości. Ser Cheddar ścieramy na tarce o grubych oczkach i łączymy z ziołami prowansalskimi , solą, pieprzem oraz suszonym czosnkiem. Przekrawamy ziemniaki w pół i nadziewamy przygotowanym wcześniej farszem. Zapiekamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w piekarniku nagrzanym do 210 stopni Celsjusza przez 60 minut.

Pieczone ziemniaki fit

Oto składniki na pieczone ziemniaki fit:

3-4 bataty

2 ząbki czosnku

zioła prowansalskie

miód

Jak zrobić pieczone ziemniaki fit?

Bataty dokładnie myjemy i szczotkujemy pozbywając się resztek piasku i nieczystości. Czosnek przeciskam przez praskę i łączymy z ziołami prowansalskimi. Następnie Przekrawamy w pół bataty i wypełniamy przyprawami. Polewamy miodem. Zapiekamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy przez 50 minut w temperaturze 210 stopni Celsjusza.

Pieczone ziemniaki z boczkiem

Oto składniki na pieczone ziemniaki z boczkiem:

4-5 ziemniaków

opakowanie boczku

szczypta soli

szczypta pieprzu

pietruszka

Jak zrobić pieczone ziemniaki z boczkiem?

Ziemniaki dokładnie myjemy i szczotkujemy pozbywając się resztek piasku i nieczystości. Boczkiem owijamy ziemniaki i doprawiamy solą, pieprzem i posiekaną pietruszką. Pieczemy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia przez 60 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza.

Pieczone ziemniaki z kurczakiem

Oto składniki na pieczone ziemniaki z kurczakiem:

4-5 ziemniaków

pierś z kurczaka

siekane zioła

szczypta słodkiej papryki

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić pieczone ziemniaki z kurczakiem?

Ziemniaki dokładnie myjemy i szczotkujemy pozbywając się resztek piasku i nieczystości. Pierś z kurczaka kroimy na mniejsze kawałeczki i doprawiamy słodką papryką, solą i pieprzem. Smażymy na rozgrzanej patelni przez 2 minuty. Przekładamy do przepołowionych ziemniaków. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza przez 50 minut.

Pieczone ziemniaki ze szczypiorkiem

Oto składniki na pieczone ziemniaki ze szczypiorkiem:

4-5 ziemniaków

kawałek masła

oliwa z oliwek

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić pieczone ziemniaki ze szczypiorkiem?

Ziemniaki dokładnie myjemy i szczotkujemy pozbywając się resztek piasku i nieczystości. Ziemniaki lekko nacinamy i smarujemy masłem, oliwą z oliwek. Doprawiamy sola i pieprzem. Pieczemy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia przez 50 minut w temperaturze 210 stopni Celsjusza.

Reklama

Zobacz inne pomysły na przekąski