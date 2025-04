Pesto rosso, red pesto, pesto alla siciliana

- czyli po prostu czerowne pesto z dodatkiem suszonych na słońcu pomidorów, to wspaniała pasta, która idealnie komponuje się z włoskim makaronem. Ale nie tylko. Smaruje się nim także chleb, serwuje jako dodatek do serów czy sałaty, ryb, mięs... Ta odmiana sosu pesto to rodzima dla Włochów wariacja oparta na recepturze tradycyjnego, bazyliowego pesto. Główną różnicą jest mniejsza ilość bazylii oraz dodanie pomidorów.

Zobaczmy, jak przygotować pesto rosso!

