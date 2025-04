Klasyczne bazyliowe

2 duże garście świeżych liści bazylii

2 ząbki czosnku

l czubata łyżka (może być więcej) orzeszków piniowych

1/2 szklanki oliwy extra vergine

4-5 łyżek startego parmezanu

pieprz

Liście bazylii umyć, osuszyć, odkroić ogonki i utrzeć w moździerzu lub zmiksować z posiekanym czosnkiem, orzeszka- mi piniowymi i parmezanem. Dodać oliwę, przyprawić pieprzem. Doskonałe do makaronu oraz do mozzarelli i pomidorów.

Paprykowe z migdałami

2-3 strąki czerwonej papryki

5 dag posiekanych migdałów

ok. łyżeczki soku z cytryny

łyżeczka płynnego miodu

ok. 100 ml oliwy z pierwszego tłoczenia

Paprykę oczyścić z gniazd nasiennych, umyć, posmarować oliwą, upiec na grillu, a potem obrać ze skórki i pokroić na kawałki. Dodać uprażone na patelni i wystudzone migdały, miód, sok z cytryny; zmiksować, dolewając powoli oliwę - tyle, by powstał dość gęsty (dający się rozsmarowywać) sos. Podawać do pieczeni i kotletów oraz do pieczonych ziemniaków.

Dyniowe z pietruszką

3-4 dag wyłuskanych pestek dyni

4 łyżki posiekanej natki pietruszki

łyżka startego parmezanu lub pecorino

ząbek czosnku

ok. 100 ml oliwy

po szczypcie soli i pieprzu

Pestki dyni uprażyć na rozgrzanej suchej patelni, wystudzić. Następnie zmiksować razem z natką, oliwą, serem, czosnkiem, solą i pieprzem. Doskonałe do smarowania tortilli i grzanek, a także jako dodatek do makaronu i sałatek.

Z rukolą i orzeszkami piniowymi

Pojemniczek rukoli

2 ząbki czosnku

5 dag orzeszków piniowych

5 dag startego parmezanu

łyżka soku z cytryny

ok. 100 ml oliwy extra vergine

pieprz i sól

Rukolę umyć i starannie osuszyć. Dodać pokrojony w plasterki czosnek, uprażone na patelni i wystudzone orzeszki piniowe (można wziąć ich więcej, ale wtedy trzeba też odpowiednio zwiększyć ilość czosnku i oliwy) i parmezan. Wlać sok z cytryny, oliwę i zmiksować, doprawiając pieprzem i solą. Doskonałe do spaghetti oraz do mozzarelli z pomidorami.

Imbirowe z pietruszką i kolendrą

2 dag kłącza imbiru

2 strąki chili

po pęczku natki pietruszki i kolendry

3 łyżki soku z cytryny

6-7 dag orzeszków piniowych

7 dag parmezanu

ok. 200 ml oleju z orzeszków ziemnych

sól

Zieleninę i chili umyć, osuszyć. Imbir oczyścić, obrać i drobno pokroić. Z chili usunąć pestki, a miąższ pokroić. Kolendrę i natkę pietruszki grubo posiekać i wraz z pozostałymi składnikami sosu starannie zmiksować, ewentualnie jeszcze doprawiając solą. Znakomity do smażonych ryb i warzyw.

Pomidorowe z chili

3-4 płaty (ok. 10 dag) suszonych pomidorów z oliwnej zalewy

2 ząbki czosnku

strąk chili

5 łyżek świeżo startego parmezanu

4-5 dag orzeszków piniowych

4 łyżki koncentratu pomidorowego

ok. 100 ml oliwy z pierwszego tłoczenia

cukier

pieprz i sól

Czosnek pokroić w plasterki, suszone pomidory na mniejsze kawałki. Chili umyć, pokroić (jeśli sos ma być bardzo ostry, pestki zostawić, a jeśli łagodniejszy - usunąć), dołożyć pomidory, czosnek, parmezan, orzeszki piniowe, oliwę i miksować, dodając (po łyżce) przecier pomidorowy - tyle, by sos nabrał odpowiedniej gęstości. Doprawić cukrem, pieprzem i solą. Świetny do makaronów, pizzy i jako dressing do sałaty.

Oliwkowe z bazylią i kaparami

10 dag czarnych oliwek bez pestek

2 ząbki czosnku

2-3 garście liści bazylii

łyżeczka kaparów

1-2 łyżeczkisoku z cytryny

80-100 ml oliwy extra vergine

pieprz i sól

Bazylię umyć, osuszyć ściereczką. Dodać pokrojony czosnek, oliwki, kapary, oliwę i wszystko zmiksować. Doprawić sos do smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Najlepiej smakuje z grzankami, świetny również do steków.

Buraczkowe z orzeszkami piniowymi

3 małe buraczki o intensywnym zabarwieniu (najlepiej odmiana czerwona kula)

70 ml oliwy

3-4 łyżki orzeszków piniowych

3 łyżki świeżo startego parmezanu

pieprz i sól

Buraczki wyszorować, owinąć folią i godzinę piec w gorącym (200°C) piekarniku. Wystudzić, obrać, pokroić na ćwiartki i zmiksować z oliwą, parmezanem, uprażonymi i wystudzonymi orzeszkami, doprawić solą i dość wyraziście pieprzem. Podawać do krakersów, grzanek oraz kanapek z pieczoną wołowiną (można je ozdobić także odrobiną twarożku koziego).

JAK PRZECHOWYWAĆ

Oczywiście w lodówce - najlepiej od razu przygotować więcej sosu i włożyć go do czystego słoiczka. Ważne, by na wierzch wlać odrobinę oliwy - jej warstwa pozwoli dłużej utrzymać świeżość. Sosy można też zamrozić w nadających się do tego celu, najlepiej plastikowych, pojemniczkach.