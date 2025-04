Czas przygotowania: 70 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

500 g suchej białej fasoli,

1 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej,

1 duża cebula,

1 łyżeczka majeranku,

2 łyżki masła,

2 łyżki musztardy,

1 ząbek czosnku,

pół łyżeczki gałki muszkatołowej,

2 jajka,

olej roślinny,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Pasztet z fasoli możesz podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno. Najlepiej będzie komponował się z kiszonymi ogórkami i wytrawną konfiturą z jabłek.

Pasztet z białej fasoli ma to do siebie, że można go przechowywać w lodówce nawet przez tydzień. To jedno z naszych ulubionych świątecznych dań.

Dzień przed przygotowywaniem pasztetu, namocz fasolę w zimnej wodzie i odstaw na 12 h. Odlej wodę z fasoli (ale jej nie wylewaj, przyda się na koniec przepisu), zalać ponownie świeżą i gotuj przez około 2,5 h. Ugotowaną fasolę przełóż do dużej miski. Na patelni zeszklij cebulę, na sam koniec smażenia dodaj czosnek i podsmażaj przez kilkanaście sekund. Dodaj do miski z fasolą razem z kaszą jaglaną, jajkami, musztardą, masłem i przyprawami. Masę przepuść przez maszynkę do mięsa i wyłóż do foremek wysmarowanych masłem i osypanych bułką tartą. Piecz przez 45 minut w 180 stopniach.

