Pasztet z cukinii posmakuje nie tylko tym, którzy nie jedzą mięsa. Trzeba dodać do niego również marchewkę, cebulę oraz czosnek. Pokrojony na plastry może być dodatkiem do pieczywa, ale idealnie sprawdzi się także zaserwowany z kaszą, ziemniakami lub ryżem, jako element dania obiadowego. Do pasztetu najlepiej użyć młodej cukinii, ponieważ taka będzie mieć w sobie najmniej pestek.

Pasztet z cukinii

Składniki:

ok. 1 kg młodej cukinii,

1 pęczek natki pietruszki,

2 marchewki,

2 cebule,

słodka papryka,

ostra papryka,

4 jajka,

3-4 ząbki czosnku,

1/2 szklanki tartego parmezanu,

1/2 szklanki bułki tartej,

1/2 szklanki kaszy manny,

5-6 łyżek oliwy z oliwek,

pieprz,

sól.

Sposób przygotowania:

Cukinię zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Zasyp ją solą i odstaw na kilka minut, a potem odciśnij z nadmiaru soku. Cebulę posiekaj, a marchewkę obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Na rozgrzaną patelnię wlej oliwę. Przesmaż cebulę wraz z marchewką, dopraw je solą, aby szybciej zmiękły. Czosnek przeciśnij przez praskę i przesmaż razem z resztą warzyw. Gdy warzywa są podsmażone, posiekaj natkę pietruszki. Podsmażone warzywa wymieszaj w misce z cukinią, natką, solą, pieprzem, 1/2 łyżeczki ostrej papryki i 1/2 łyżeczki słodkiej papryki. Do masy na pasztet z cukinii dodaj bułkę tartą i kaszę manną, a także 4 surowe jajka. Wszystko razem dokładnie wymieszaj. Na końcu wsyp parmezan i ponownie zmieszaj. Masę na pasztet z cukinii przełóż do foremki wysmarowanej masłem i wysypanej bułką tartą. Na sam koniec danie skrop delikatnie oliwą, a na wierzchu ułóż kilka liści laurowych. Pasztet z cukinii piecz w 185 stopniach przez około 60 minut.

