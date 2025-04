Pasztet domowy powinien być przygotowywany na bazie różnych mięs, aby jego smak był wyrazisty i wielowymiarowy. Ważne jest podgardle, wątróbka oraz boczek. Bułka namoczona w mleku lub wodzie spaja całość. Zobacz, jak przygotować domowy pasztet w twojej ulubionej wersji na święta!

Jakie mięso powinno znaleźć się w pasztecie domowym?

mięso wieprzowe

mięso wołowe

podgardle

boczek

wątróbka drobiowa

Pasztet domowy do smarowania

Oto składniki na pasztet domowy do smarowania:

30 dag łopatki wieprzowej

50 dag boczku

2 udka z kurczaka

30 dag wątróbki z kurczaka

2 marchewki

garść suszonych śliwek

1 kajzerka

1 łyżeczka gałki muszkatowej

1 łyżeczka majeranku

3 jajka

sól, pieprz

Jak zrobić pasztet domowy do smarowania?

Łopatkę wieprzową dusimy razem z podsmażonym wcześniej boczkiem oraz udkami z kurczaka. Dodajemy na koniec wątróbkę drobiową. Marchewki obieramy i ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Bułkę namaczamy w wodzie lub mleku. Doprawiamy gałką muszkatołową, majerankiem, pieprzem i solą. Dolewamy rozkłócone jajka. Wszystko dokładnie mieszamy i miksujemy. Przekładamy do słoików i gotujemy w wodzie przez 30 minut na wolnym ogniu. Na koniec słoiki układamy do góry dnem. Tak przygotowany pasztet do smarowania możemy podawać na chlebie lub krakersach.

Pasztet domowy do słoików

Oto składniki na pasztet domowy do słoików:

30 dag łopatki wieprzowej

0,7 kg ćwiartek z kurczaka

30 dag wątroby wieprzowej

3 marchewki

1/4 selera

6 dag kaszy manny

1 łyżeczka gałki muszkatowej

1 łyżeczka majeranku

2 jajka

sól, pieprz

Jak zrobić pasztet domowy do słoików?

Łopatkę wieprzową dusimy razem z podsmażonym wcześniej boczkiem oraz udkami z kurczaka. Dodajemy na koniec wątróbkę drobiową. Marchewki obieramy i ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Seler obieramy i gotujemy wraz z mięsem. Bułkę namaczamy w wodzie lub mleku. Doprawiamy gałką muszkatołową, majerankiem, pieprzem i solą. Dolewamy rozkłócone jajka oraz kaszę manną. Wszystko dokładnie mieszamy i miksujemy. Przekładamy do słoików i gotujemy w wodzie przez 30 minut na wolnym ogniu. Na koniec słoiki układamy do góry dnem. Tak przygotowany pasztet do smarowania możemy podawać na chlebie lub krakersach.

Pasztet domowy z królika

Oto składniki na pasztet domowy z królika:

3 średnie marchewki

500 g mięsa z królika

5 wątróbek drobiowych

4 ząbki czosnku

5 łyżek bułki tartej

średnia cebula

szczypta suszonej papryki czerwonej

szczypta majeranku

szczypta pieprzu

szczypta soli

Jak zrobić pasztet domowy z królika?

Mięso z królika dokładnie oddzielamy od gotowej tuszki. Dusimy razem z wątróbkami z kurczaka oraz obranymi marchewkami w dużym garnku przez 45 minut. Następnie doprawiamy czosnkiem, podsmażoną cebulą, suszoną papryką, majerankiem oraz pieprzem i solą. Bułkę tartą namaczamy w wodzie lub mleku i dodajemy do całości. Mielimy za pomocą maszynki do mięsa przynajmniej trzykrotnie. Przekładamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia lub tłuszczem. Pieczemy w nagrzanym piekarniku przez godzinę w temperaturze 200 stopni Celsjusza.

