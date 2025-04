Czas przygotowania: 90 min

Ilość porcji: 8

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

500 g mąki tortowej,

kapusta wigilijna z grzybami (kliknij w link, by sprawdzić przepis),

pół kostki świeżych drożdży,

2 żółtka,

1 całe jajko,

80 g masła,

150 ml śmietany 18%,

200 ml mleka,

1 łyżeczka soli,

1 łyżeczka cukru,

czarnuszka lub kminek do posypania.

Przygotowanie:

Paszteciki wigilijne na bazie drożdżowego ciasta to doskonały dodatek do czerwonego barszczu. Ich przygotowanie jest dość pracochłonne, ale warte każdego wysiłku. Jeśli potrzebujesz szybszej opcji, do pasztecików wigilijnych wykorzystaj kupione w sklepie ciasto francuskie.

Z naszego przepisu powinno wyjść 40 pasztecików, czyli około 8-10 porcji. Z powodzeniem sprawdzą się jako jedna z 12 wigilijnych potraw.

Mąkę przesiej do dużej miski, dodaj drożdże i cukier. Dodaj ciepłe mleko, cały czas mieszając. Wyrób ciasto, nakryj ściereczką i odstaw na 20 minut do lekkiego wyrośnięcia. Dodaj roztopione masło, sól, jajka i śmietanę i ponownie zagnieć ciasto. Odstaw ponownie na 30 minut. Rozwałkuj ciasto na placek o grubości 3-5 mm i podziel je na 4 części (paski). Z brzegu każdego paska ułóż farsz z kapusty wigilijnej (wzdłuż dłuższego boku), zwiń w rulonik i zlep oba jego końce (żeby nadzienie pozostało na swoim miejscu). Pokrój każdy rulonik na mniejsze części. Paszteciki wigilijne posmaruj żółtkiem i posyp kminkiem lub czarnuszką i wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 30-35 minut.

Farsz z kapusty i grzybów śmiało możesz zastąpić farszem z pieczarek. Wystarczy, że podsmażysz cebulkę, pokrojone pieczarki, dodasz sól i pieprz - paszteciki wigilijne z pieczarkami są równie pyszne.

