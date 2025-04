Najprostsze pasty na kanapki przygotujesz w kilka minut. Oto garść 17 smakowitych i łatwych do przygotowania smarowideł - w sam raz na pożywne śniadanie, imprezę w gronie przyjaciół lub smaczną kolację. Zobacz te pyszne, proste i szybkie przepisy na pasty do kanapek!

Czerwona soczewica to idealny składnik past kanapkowych. Pożywny, pełen białka i cennych witamin - czego chcieć więcej? Taka pasta sprawdzi się idealnie jako smarowidło do kanapek na śniadanie, kolację, a także imprezę.

Składniki:

200 g czerwonej soczewicy,

3 łyżki passaty,

2 ząbki czosnku,

1 łyżeczka papryki słodkiej,

1 łyżeczka papryki ostrej,

1 łyżeczka kurkumy,

4 łyżki oliwy z oliwek,

szczypiorek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Soczewicę opłucz i wsyp do garnka. Wlej wodę (powinna sięgać 1 cm ponad poziom soczewicy). Dodaj sól pieprz, oliwę i zagotuj. Gotuj pod przykryciem przez 10 minut, aż soczewica wchłonie całą wodę. Na rozgrzanej oliwie podsmaż cebulę i czosnek, a następnie dodaj do odcedzonej soczewicy. Dodaj sól i pieprz, a następnie zblenduj całość na gładką masę i udekoruj szczypiorkiem.

fot. Pasty warzywne na kanapki: pasta z soczewicy/Adobe Stock, aneta_gu

Awokado to cenne źródło kwasów tłuszczowych oraz witamin z grupy B. Wspiera funkcjonowanie całego układu nerwowego i poprawia pracę mózgu, dlatego warto regularnie po nie sięgać, np. w postaci pysznej pasty, którą możesz wykorzystać nie tylko do kanapek, ale i do faszerowania naleśników na słono.

Składniki:

2 awokado,

3 jajka ugotowane na twardo,

1 mała czerwona cebula,

2 łyżki oliwy,

sok 1/2 cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Awokado obierz, przekrój na pół i wyjmij pestkę. Pokrój na plasterki i przełóż do miseczki. Rozgnieć widelcem. Dodaj posiekane jajka i cebulę pokrojoną w kosteczkę. Pastę na kanapki dopraw solą, pieprzem, oliwą i sokiem z cytryny. Wymieszaj wszystko, aby powstała gęsta, strukturalna masa.

fot. Pasta z awokado na kanapkę/Adobe Stock, ratmaner

Pasta z tuńczyka to chyba najpopularniejsza propozycja pasty do kanapek, szczególnie na imprezach lub spotkaniach z bliskimi. Idealnie słony smak pasuje do wielu potraw i idealnie współgra z chlebem, grzankami i kawałkami tortilli.

Składniki:

300 g tuńczyka z puszki,

3 jajka ugotowane na twardo,

3 łyżki majonezu,

kiełki do dekoracji,

pęczek szczypiorku,

1 łyżka musztardy,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Do miski przełóż tuńczyka i rozdrobnij go widelcem. Dodaj ugotowane na twardo jajka, majonez, musztardę. Dodaj posiekany pęczek szczypiorku i dopraw całość solą i pieprzem i dokładnie wymieszaj.

fot. Pasta na kanapkę z tuńczyka/Adobe Stock, wideonet

Zarówno biała, jak i czerwona fasola stanowią doskonałą bazę do przygotowania kremowych past kanapkowych. Z białej fasoli możesz przygotować ponadto pyszny, wegański smalczyk z dodatkiem soczystego jabłka.

Składniki:

1 puszka fasoli,

200 g twarogu,

100 g czarnych oliwek,

2 łyżki majonezu,

sok z 1/2 cytryny,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki sosu sojowego,

1 łyżeczka papryki chili,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Puszkę fasoli osącz, zmiksuj z twarogiem, czosnkiem, majonezem, sokiem z cytryny i sosem sojowym. Wymieszaj z posiekanymi oliwkami. Dopraw pastę na kanapki chili, solą, pieprzem. Wymieszaj całość i udekoruj wedle uznania.

fot. Pasta na kanapkę z fasoli/Adobe Stock, Надія Коваль

Pyszną pastę do kanapek możesz przygotować także z pieczarek i innych grzybów. Będzie delikatna w smaku i idealna do ciepłych, porannych tostów. Gotową kanapkę udekoruj podsmażonymi plastrami pieczarek oraz pestkami słonecznika.

Składniki:

200 g pieczarek,

1 mała cebula,

100 g kiełków sojowych,

4 łyżki mascarpone,

100 g serka topionego,

1 ząbek czosnku.

Sposób przygotowania:

Pieczarki pokrój w kostkę lub plastry i podsmaż na oleju albo maśle z posiekaną cebulą. Dodaj mascarpone, serek topiony i całość dopraw czosnkiem, tymiankiem, pieprzem. Wszystko zblenduj na dość gładką, ale nie idealnie kremową masę. Kanapki posmarowane pastą pieczarkową udekoruj wedle uznania.

fot. Pasta do kanapek pieczarkowa/Adobe Stock, istetiana

Pasty na kanapki z dodatkiem sera pleśniowego to idealna propozycja na imprezę i spotkanie ze znajomymi. Dodaj do tego krewetki albo gruszkę w miodzie i patrz, jak twoje imprezowe przekąski znikają w mgnieniu oka.

Składniki:

250 g sera pleśniowego,

200 g ugotowanych ziemniaków,

150 ml jogurtu,

kawałek pora,

2 ząbki czosnku,

1 łyżka musztardy,

2 łyżki cebulek perłowych,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ser pleśniowy utrzyj z ugotowanym ziemniakiem i jogurtem. Dodaj kawałek posiekanego pora i cebulki perłowe. Całość wymieszaj i lekko zgnieć widelcem. Dopraw czosnkiem, musztardą, solą, pieprzem.

fot. Pasta na kanapkę z sera pleśniowego/Adobe Stock, fserega

Pasta jajeczna jest szczególnie popularna w okresie wielkanocnym. Pojawia się niemal zawsze podczas śniadania wielkanocnego czy późniejszego spotkania z bliskimi. Lubi towarzystwo pieczywa, jajek oraz wędlin, a także majonezu.

Składniki:

6 jajek na twardo,

3 łyżki marynowanych pieczarek,

100 g sera białego,

4 łyżki majonezu,

150 ml jogurtu,

pęczek koperku,

1 łyżeczka curry,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Jajka posiekaj, wymieszaj z białym serem, majonezem i jogurtem. Dodaj posiekane marynowane pieczarki i koperek. Możesz zblendować całość albo dokładnie zgnieść widelcem. Dopraw curry, solą i pieprzem.

fot. Pasta jajeczna na kanapki/Adobe Stock, foodandcook

Pastą marchewkową zajadają się nie tylko maluchy, ale także dorośli. Jej delikatny, lekko słodki smak świetnie sprawdza się na pierwsze i drugie śniadanie, ale także na szybki podwieczorek czy zdrową kolację.

Składniki:

2 marchewki,

1 łodyga selera naciowego,

3 łyżki pestek dyni,

150 ml jogurtu,

2 łyżki tahiny,

3 łyżki oliwy,

1 łyżeczka startego imbiru,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Marchewki zetrzyj i wymieszaj z posiekaną łodygą selera naciowego. Dodaj pestki dyni i zmiksuj całość blenderem. Jogurt wymieszaj z tahini i oliwą. Całość wymieszaj, dopraw imbirem, solą i pieprzem.

fot. Pasta na kanapkę z marchewki/Adobe Stock, 8H

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.03.2021.

