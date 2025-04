Czas przygotowania: 30 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 szklanki ugotowanej zielonej soczewicy,

8-10 suszonych pomidorów w zalewie,

3 ząbki czosnku,

sok z 1/2 cytryny,

3 łyżki oliwy (najlepiej z suszonych pomidorów),

zioła prowansalskie,

sól i pieprz,

woda z gotowania soczewicy.

Przygotowanie:

Pasta z soczewicy to jedno z ulubionych wegetariańskich smarowideł do chleba. Zielona soczewica jest bardzo ważnym elementem diety wegetariańskiej i wegańskiej, ponieważ jest cennym źródłem białka roślinnego. Można ją przygotowywać na wiele sposobów, jednym z najlepszych jest przepis na pastę z soczewicy, która posmakuje każdemu. Sprawdzi się do kanapek, a także jako dip do warzyw, chipsów lub nachosów. Jest gładka, pyszna i aromatyczna, a dzięki dodatkowi suszonych pomidorów i ziół prowansalskich, ma śródziemnomorski posmak.

Ugotuj soczewicę według przepisu na opakowaniu. Wodę z gotowania pozostaw, przyda się później. Czosnek przeciśnij przez praskę. Soczewicę, suszone pomidory, czosnek, sok z cytryny, oliwę oraz przyprawy zmiksuj na gładką masę. Sprawdź konsystencję pasty. Jeśli nie jest wystarczająco gładka, dodaj odrobinę wody z gotowania soczewicy.

