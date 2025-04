Pasta przygotowywana na bazie wędzonej makreli to ciekawy pomysł na uzupełnienie diety w selen oraz kwasy tłuszczowe typu omega-3 i omega-6. Idealnie sprawdzi się na pełnoziarnistych tostach, solonych krakersach lub mini tortillach. Zobacz jak przygotować zdrową pastę kanapkową, którą możesz wykorzystać z przekąskach!

Pasta z makreli z jajkiem

Oto składniki na pastę z makreli z jajkiem:

wędzona makrela

2-3 średnie jajka

pęczek pietruszki

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić pastę z makreli z jakiem?

Wędzoną makrelę oczyszczamy ze skóry i pozbywamy się kręgosłupa i drobnych ości. Następnie rozdrabniamy za pomocą widelca lub przekładamy do blendera i miksujemy. Jajka gotujemy na twardo i obieramy ze skorupek. Kroimy drobno w kostkę. Siekamy umyty pęczek pietruszki i dodajemy do reszty składników. Wszystko doprawiamy solą i pieprzem i dokładnie mieszamy za pomocą łyżki. Tak przygotowaną pastę możemy podawać z chlebem lub na krakersach.

Pasta z wędzonej makreli

Oto składniki na pastę z wędzonej makreli:

wędzona makrela

pół puszki krojonych pomidorów

pęczek pietruszki

2 średniej wielkości ziemniaki

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta chili

Jak zrobić pastę z wędzonej makreli?

Wędzoną makrelę dokładnie oczyszczamy i pozbawiamy skóry. Wyjmujemy kręgosłup i wszystkie ości. Miksujemy za pomocą blendera lub rozdrabniamy widelcem. Ziemniaki myjemy, obieramy ze skórki i gotujemy w gorącej i osolonej wodzie. Wystudzone warzywa przeciskamy przez praskę. Siekamy drobno pęczek pietruszki. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i doprawiamy solą, pieprzem i chili. Tak przygotowaną pastę przekładamy do lodówki na godzinę do schłodzenia.

Pasta z makreli i twarogu

Oto składniki na pastę z makreli i twarogu:

wędzona makrela

100 g twarogu zwykłego lub wędzonego

średnia cebula

szczypta soli

szczypta pieprzu

jogurt naturalny

Jak zrobić pastę z makreli i twarogu?

Wędzoną makrelę dokładnie oczyszczamy i usuwamy skórę. Wyjmujemy kręgosłup i wszystkie ości. Mielimy za pomocą blendera lub rozdrabniamy widelcem. Dodajemy twaróg i ponownie mielimy. Doprawiamy solą i pieprzem. Cebulę siekamy drobno i przesmażamy przez 2 minuty na złoty kolor. Dodajemy do reszty składników i zalewamy jogurtem naturalnym. Wszystko dokładnie mieszamy i przekładamy do lodówki na godzinę do schłodzenia.

Pasta z makreli i awokado

Oto składniki na pastę z makreli i awokado:

2 średnie awokado

wędzona makrela

pęczek szczypiorku

pęczek natki pietruszki

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić pastę z makreli i awokado?

Awokado dokładnie obieramy ze skórki i przecinamy na pół. Wyciągamy pestkę. Kroimy w drobną kostkę lub gnieciemy za pomocą widelca. Makrelę oczyszczamy ze skóry i ości. Szczypiorek i natkę pietruszki drobno siekamy i dodajemy do pasty. Doprawiamy solą i pieprzem. Tak przygotowaną pastę przekładamy do lodówki do schłodzenia.

Pasta z makreli z ogórkiem

Oto składniki na pastę z makreli i ogórkiem:

wędzona makrela

świeży ogórek szklarniowy

2 jajka

szczypta soli

szczypta pieprzu

łyżka majonezu

Jak zrobić pastę z makreli i ogórkiem?

Wędzoną makrelę oczyszczamy ze skóry i ości. Rozdrabniamy za pomocą widelca lub blendera. Ogórek obieramy ze skórki i trzemy na tarce o dużych oczkach. Jajka gotujemy na twardo w gorącej i osolonej wodzie. Obieramy ze skorupki i dodajemy do reszty składników. Doprawiamy solą, pieprzem oraz łyżką majonezu. Dokładnie mieszamy lub miksujemy na gładko. Tak przygotowaną pastę przekładamy do lodówki na godzinę do schłodzenia.

