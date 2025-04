Pasta z awokado to pyszny sposób na pastę do pieczywa, ale sprawdzi się również na imprezie. Podaj do niej pokrojone w słupki marchewki, seler naciowy czy paluszki chlebowe. Razem z domowym hummusem stworzą naprawdę pyszny zestaw dipów.

Nie można zapominać o najsłynniejszej paście z awokado – guacamole. Ta w połączeniu z nachosami i kwaśną śmietaną może towarzyszyć chili sin carne lub pysznemu burrito.

Jak przygotować awokado? Przede wszystkim pamiętaj o dużej ilości soku z limonki lub cytryny. Nie tylko doda ono smaku owocowi i zrównoważy to, jaki jest tłusty, ale przede wszystkim sprawi, że awokado nie będzie ciemnieć, dzięki czemu pasta będzie długo wyglądać świeżo i apetycznie.

Pasta z awokado i jajek

Składniki:

2 awokado,

3 jajka ugotowane na twardo,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

słodka papryka w proszku,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Jajka obierz ze skorupek i pokrój w kosteczkę. Awokado przekrój, usuń pestkę. Potnij je wzdłuż (uważaj, by nie przeciąż skórki), a następnie wydłub za pomocą łyżki i rozgnieć widelcem. Skrop sokiem z cytryny, wymieszaj. Połącz awokado z jajkami. Dopraw według uznania.

Tak przygotowana pasta doskonale sprawdzi się na śniadanie. Podaj ją do domowego chleba żytniego na zakwasie. Smacznego!

Awokado w wersji fit

Składniki:

2 awokado,

sok z limonki,

1 pomidor,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

ząbek czosnku,

posiekana pietruszka.

Sposób przygotowania:

Awokado przekrój na pół, usuń pestkę i wydłub miąższ łyżką. Skrop sokiem z połowy limonki, by nie ściemniało i rozgnieć dokładnie widelcem. Pomidora pokrój w drobną kosteczkę. Natkę pietruszki posiekaj, a czosnek przepuść przez praskę. Wszystko wymieszaj razem w misce i dopraw solą i pieprzem. Podawaj z domowymi tortillami lub nachosami. Smacznego!

Pasta do chleba

Składniki:

2 dojrzałe awokado,

sok z cytryny,

ząbek czosnku,

łyżka octu balsamicznego,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Sposób przygotowania:

Awokado przekrój na pół, usuń pestkę i wydrąż miąższ. Rozgnieć dokładnie widelcem, skrop sokiem z cytryny. Dodaj przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, ocet balsamiczny i dopraw solą oraz pieprzem. Podawaj np. do pieczywa z kaszy gryczanej. Smacznego!

Artykuł powstał na podstawie tekstu Sylwii Kazimierczuk. Pierwotnie został opublikowany 19.06.2019.

