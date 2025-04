Pasta jajeczna przyrządzana na bazie jajek na twardo, zarówno kurzych, jak i przepiórczych, to ciekawa propozycja na kanapkę. W wersji lekkostrawnej z awokado zamiast majonezu z pewnością zaskarbi sobie uwagę wszystkich osób na diecie. W połączeniu z serem lub pieczarkami będzie ciekawie komponować się ze szczypiorkiem lub koperkiem. Sprawdź nasze przepisy na pastę jajeczną!

Pasta jajeczna fit: przepis

Oto składniki na pastę jajeczną fit:

6 jajek

pół awokado

pół średniej cebuli

łyżka musztardy

łyżeczka suszonej papryki

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić pastę jajeczną fit?

Jajka gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie w garnku. Następnie studzimy w zimnej wodzie przez około 10 minut. Obieramy jajka i siekamy w małą kostkę. Obieramy awokado i usuwamy pestkę. W misce rozgniatamy je za pomocą widelca, do uzyskania gładkiej masy. Siekamy drobno cebulę i dodajemy do awokado. Do masy dorzucamy musztardę, paprykę w proszku, szczyptę soli i świeżo zmielony pieprz. Tak przygotowaną pastę jajeczną możemy podawać do kanapek z pomidorem lub ogórkiem.

Pasta jajeczna z serem: przepis

Oto składniki na pastę jajeczną z serem:

200 g startego żółtego sera

6 jajek

3 łyżki majonezu

2 ogórki konserwowe

łyżeczka musztardy

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić pastę jajeczną z serem?

Żółty ser ścieramy na tarce od drobnych oczkach. Gotujemy jajka we wrzącej i osolonej wodzie na twardo. Następnie studzimy w zimnej wodzie przez około 10-15 minut. Obieramy ze skorupki i siekamy w drobną kosteczkę. Ogórki konserwowe również drobno siekamy i dodajemy do ostudzonych jajek. Do masy dodajemy musztardę, szczyptę soli oraz świeżo zmielony pieprz. Tak przyrządzoną pastę jajeczną możemy urozmaicić o szczypiorek i podawać z chrupiącym, ciemnym pieczywem.

Pasta jajeczna z pieczarkami: przepis

Oto składniki na pastę jajeczną z pieczarkami:

łyżka oleju rzepakowego

średnia cebula

6 średnich pieczarek

8 jajek

4 łyżki majonezu

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić pastę jajeczną z pieczarkami?

Rozgrzewamy olej rzepakowy na patelni. Siekamy drobno cebulę i podsmażamy na złoty kolor przez około 2-3 minut. Dodajemy wcześniej pokrojone i umyte pieczarki. Smażymy przez około 5 minut. Odstawiamy całość do wystygnięcia. Obieramy jajka i dokładnie zgniatamy za pomocą widelca lub tłuczka do ziemniaków. Doprawiamy majonezem, szczyptą soli i świeżo zmielonym pieprzem. Tak przygotowaną pastę jajeczną możemy z powodzeniem zaserwować gościom na śniadanie.

