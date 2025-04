Parówki w cieście francuskim to pomysł na przekąskę, która jest banalnie prosta w przygotowaniu. Przyrządzisz ją dosłownie w kilka minut, a do jej zrobienia nie potrzebujesz wielu składników. Oprócz parówek warto użyć również sera żółtego, pieczarek lub warzyw. Parówki w cieście francuskim należy wzbogacić dużą ilością przypraw, które podbiją smak dania - dodaj curry, słodką lub ostrą paprykę, zioła prowansalskie i przyprawę do gyrosa.

Przepis na proste parówki w cieście francuskim

Oto składniki na parówki w cieście francuskim:

6 parówek,

opakowanie mrożonego ciasta francuskiego,

opakowanie sera topionego w plastrach,

przyprawa ziołowa,

jajko,

ketchup.

Jak zrobić parówki w cieście francuskim? Ciasto francuskie rozmroź w lodówce. Podziel, krojąc na 12 prostokątów. Na każdym połóż tej samej wielkości plasterek sera, posyp przyprawami. Parówki przekrój na połówki, ułóż na przygotowanych prostokątach ciasta i zawiń jak cukierek.

Parówki w cieście francuskim posmaruj roztrzepanym jajkiem, wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni C i piecz, aż ciasto się zrumieni, czyli przez około 20 minut. Podawaj z ketchupem.

Przepis na wianuszek z parówek w cieście francuskim

Oto składniki na wianuszek z parówek w cieście francuskim:

6 cienkich parówek,

2 opakowania ciasta francuskiego,

1 łyżeczka ostrej papryki,

oliwki,

pomidorki koktajlowe,

szczypiorek.

Jak zrobić wianuszek z parówek w cieście francuskim? Płaty ciasta francuskiego rozłóż na blacie lub stolnicy. Każdą parówkę ułóż na cieście francuskim, posyp papryką, a następnie zawiń ściśle w płat ciasta. Każdą zawiniętą w ciasto parówkę natnij delikatnie (uważając, by jej całkiem nie przeciąć) z jednej strony i uformuj z niej wianuszek, nacinaną stroną na zewnątrz.

Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około 20 minut, aż ciasto ładnie się zrumieni. Parówki w cieście francuskim podawaj udekorowane oliwkami i pomidorkami koktajlowymi ze szczypiorkiem.

Przepis na parówki w cieście francuskim z serem i pieczarkami

Oto składniki na parówki w cieście francuskim z serem i pieczarkami:

1 opakowanie ciasta francuskiego,

4 parówki,

4 plasterki sera żółtego,

350 g pieczarek,

2 łyżki masła,

sól,

pieprz,

gałka muszkatołowa,

zioła prowansalskie.

Jak zrobić parówki w cieście francuskim z serem i pieczarkami? Pieczarki umyj, obierz i pokrój na kawałki. Masło rozgrzej na patelni, przełóż pieczarki. Dopraw je pieprzem, solą, gałką muszkatołową i ziołami prowansalskimi. Duś pod przykryciem, aż pieczarki będą gotowe.

Parówki owijaj plastrami sera. Na kawałki ciasta francuskiego powykładaj pieczarki, kładź parówki w serze i zwijaj. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni C, piecz parówki w cieście francuskim przez 20-25 minut, aż wierzch będzie zrumieniony.

