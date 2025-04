Papryka faszerowana to prosty i sycący obiad dla całej rodziny. To także świetny pomysł na niemarnowanie resztek - możesz ją nadziać prawie wszystkim!

Do faszerowania nadaje się niemal każdy gatunek i kolor papryki. Możesz wypełnić ją farszem mięsnym np. z dodatkiem ryżu, dowolną ulubioną kaszą albo warzywami i serem.

Składniki:

6 dużych czerwonych papryk,

1 cebula,

300 g mielonej wieprzowiny,

100 g ryżu,

4 łyżki oleju,

1 ząbek czosnku,

puszka pomidorów niekrojonych,

1 łyżeczka suszonego oregano,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ryż ugotuj w osolonej wodzie (powinien być lekko twardy). Na rozgrzanej patelni podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Po 2 minutach dorzuć czosnek i mięso mielone. Po 2 minutach dodaj pomidory z puszki (bez soku) i całość dopraw solą, pieprzem i oregano. Dodaj ugotowany ryż i wymieszaj. Papryki umyj, odkrój górę z ogonkiem i usuń gniazda nasienne. Napełnij farszem ryżowo-mięsnym i ułóż w żaroodpornym naczyniu. Piecz przez 25 minut w 180 stopniach C. Faszerowane papryki mięsem mielonym i ryżem podawaj ze świeżą sałatą.

Składniki:

6 papryk dowolnego koloru,

200 g kaszy gryczanej,

10 suszonych pomidorów,

1 ząbek czosnku,

4 łyżki oliwy,

szczypiorek lub pietruszka do podania,

parmezan do posypania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kaszę ugotuj w osolonej wodzie (powinna być lekko twarda). W garnku na podgrzanej oliwie usmaż pokrojoną w kostkę cebulkę. Po 2 minutach dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojone suszone pomidory. Dodaj ugotowaną kaszę, dopraw solą i pieprzem i dokładnie wymieszaj. Papryki umyj, wydrąż pestki i nafaszeruj masą. Ułóż w foremce wyłożonej folią aluminiową, skrop oliwą i zakryj folią. Piecz przez 20 minut w temperaturze 180 stopni C. Przed końcem pieczenia posyp startym parmezanem. Paprykę faszerowaną z kaszą podawaj z ulubionym sosem np. czosnkowym.

Składniki:

6 dużych papryk podłużnych,

2 ząbki czosnku,

1 cebula,

200 g sera feta,

10 suszonych pomidorów,

słoik zielonych oliwek bez pestek,

1 papryczka chili,

1 łyżeczka suszonej bazylii,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżeczka ostrej papryki,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Papryki przekrój na pół, usuń z nich gniazda nasienne i ułóż w naczyniu żaroodpornym. Na oliwie przesmaż pokrojoną w kostkę cebulę, posiekany czosnek, oliwki przekrojone na pół i suszone pomidory. Dodaj zioła, dopraw solą i pieprzem i wymieszaj całość. Patelnię zdejmij z ognia, dodaj fetę pokrojoną w kostkę i tak przygotowanym farszem napełnij papryki. Paprykę faszerowaną warzywami i serem piecz przez 20 minut w 180 stopniach C.

Składniki:

4 papryki dowolnego koloru,

100 g kaszy jaglanej,

puszka pomidorów,

garść czarnych oliwek,

1 łyżeczka kurkumy,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżeczka ziół prowansalskich,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kaszę jaglaną przelej wrzątkiem (najlepiej dwukrotnie, dzięki temu pozbędziesz się goryczki) i ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Papryki umyj, odkrój górę z ogonkiem i usuń gniazda nasienne. Ugotowaną kaszę wymieszaj z pomidorami z puszki, czarnymi oliwkami przekrojonymi na pół i ziołami: papryką, kurkumą i oregano. Paprykę napełnij farszem i ułóż w naczyniu żaroodpornym. Wstaw do nagrzanego piekarnika na 180 stopni C. Piecz przez 25 minut.

Przygotowanie – klasycznie odetnij wierzch papryki z ogonkiem i odłóż go na bok. Nasiona wyciągnij razem z białymi błonkami, które są gorzkie zarówno na surowo, jak i po ugotowaniu.

Kapelusz – górna warstwa wraz z ogonkiem to część, której nie musisz wyrzucać. Nie tylko posłuży jako składowa do prezentacji, ale także do przykrycia nadzienia. Gdy robisz ją na parze, kapelusz zakrywa wnętrze, z którego nie ulatuje wilgoć – w ten sposób jest miękkie i soczyste.

Opiekanie – jeżeli chcesz, aby papryki faszerowane były słodsze, wystarczy przyłożyć warzywo nad palnik gazowy i dokładnie zwęglić skórkę. Następnie za pomocą namoczonego ręcznika papierowego zedrzyj wierzchnią warstwę i dokładnie oczyść. Uważaj, aby nie naruszyć miąższu.

Pieczenie – jeżeli spód papryki jest nierówny i nie możesz utrzymać jej na płasko w piekarniku, użyj blachy do pieczenia lub naczynia żaroodpornego. W przypadku mniejszych ilości, najlepsza będzie ta do muffinek, która oddzieli każde warzywo. Piekąc grupowo, wystarczy prostokątna forma, jak na placek lub biszkopt.

Nadzienie – używaj resztek mięsa z poprzedniego obiadu lub skrawków szynki pozostałych w lodówce. Wykorzystuj nie tylko żółty ser – feta, bałkański lub halloumi to inne warianty doskonałe do zapieczenia. Niedokończone warzywa z puszki czy ze słoika mogą służyć za bazę.

