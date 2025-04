Omlet owsiany to pomysł na pyszne śniadanie na słodko. Do jego przygotowania potrzebujesz: 3 dużych jajek, 1/3 szklanki płatków owsianych oraz 1/3 szklanki wody, wiórków kokosowych, cukru waniliowego, proszku do pieczenia, szczypty soli oraz masła. Omlet owsiany jest bardzo sycący, a serwować go możesz z rozmaitymi dodatkami według własnych upodobań - z konfiturą, masłem orzechowym, cukrem pudrem lub świeżymi owocami.

Dania z płatków owsianych - 20 przepisów

Omlet owsiany jest omletem biszkoptowym, dlatego aby go przyrządzić musisz najpierw ubić pianę z białek, a dopiero wtedy połączyć ją ostrożnie z żółtkami i pozostałymi składnikami. Podawaj na ciepło!

Ciasteczka owsiane - przepis