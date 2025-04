Na jeden omlet z grzybami potrzebujesz sporej garści grzybów, 2 jajek, 2 łyżek mleka, cebuli, łyżki mąki, odrobiny tymianku i niedużego ząbka czosnku. Oczywiście, przekąskę możesz doprawić według własnych upodobań - świetnie sprawdzi się też np. majeranek, estragon, a nawet curry lub kurkuma.

Omlet paprykowy - przepis Ani Starmach

Omlet z grzybami to idealna opcja na śniadanie, drugie śniadanie, podwieczorek lub kolację. Zresztą... Co stoi na przeszkodzie, aby przyrządzić go na obiad?! Do tej przekąski możesz użyć właściwie dowolnych grzybów - w sezonie warto skorzystać z kurek, prawdziwków lub maślaków, a poza sezonem mogą to być pieczarki. Spróbuj!

Jak zrobić omlet biszkoptowy?