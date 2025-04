Omlet dla dzieci to jedno z najlepszych śniadań, jakie można zaserwować nawet niemowlakowi. Przygotuj go wytrawnie z pomidorami i wędliną, z serem lub na słodko - z owocami. Możesz go smażyć na patelni, lecz także upiec w piekarniku.

Omlet wykonasz w kwadrans małym nakładem pracy, a za to z fenomenalnym efektem. Jego niepodważalną zaletą jest to, że można robić go na wiele sposobów: z dodatkiem ziół, mięsa, sera, a także wszelkich warzyw czy owoców. Świetnie smakuje podany także na świeżych liściach rukoli z dodatkiem ogórka czy pomidora. Omlet dla dziecka to jeden z pomysłów na śniadanie dla dzieci, który nigdy się nie nudzi. Jeśli zależy ci, aby był puszysty, osobno ubij białko i dodaj go do masy z żółtka i dodatków, delikatnie mieszając.

Omlet dla dzieci z owocami na słodko

Składniki:

2 jajka,

1/2 szklanki mleka

2/3 szklanki mąki,

łyżka miodu (dla dzieci po 1. roku życia),

1 łyżka oleju

owoce: truskawki, banany, borówki.

Sposób przygotowania:

Żółtka oddziel od białek i utrzyj, dodaj mleko, mąkę, miód i cynamon. Ponownie wymieszaj mikserem. Białka ubij na sztywno. Dodaj do ciasta i wymieszaj łyżką, tak by składniki połączyły się Pędzelkiem rozprowadź łyżkę oleju na patelni z nieprzywierającą powłoką. Rozgrzej patelnię i wlej na nią ciasto. Na wierzchu ułóż owoce (jeśli używasz truskawek, odsącz je i osusz papierowym ręcznikiem plasterki owocu). Patelnię przykryj pokrywką i smaż na małym ogniu ok. 10 minut. Kiedy omlet urośnie sprawdź, czy jest gotowy. Zsuń na talerz i pokrój. Omlet dla dziecka na słodko możesz podawać z kakao, cynamonem, miodem czy wiórkami kokosowymi.

fot. Adobe Stock

Omlet dla dzieci z pomidorami i szynką



Składniki:

2 jajka,

3 łyżki mleka,

2 łyżki mąki,

1 plasterek szynki,

1 łyżka masła klarowanego,

4 pomidorki koktajlowe.

Sposób przygotowania:

Masło klarowane rozgrzej na patelni z nieprzywierającą powłoką. Jajko połącz z mąką i mlekiem. Dopraw solą i pieprzem. Na maśle podsmaż pokrojoną w kostkę wędlinę. Na to wylej omlet. Omlet dla dziecka z szynką smaż ok. 3 minuty z jednej strony, następnie obróć na drugą. Podawaj z pokrojonymi pomidorkami koktajlowymi.

fot. Adobe Stock

Puszysty omlet dla dzieci z warzywami i serem

Składniki:

1 jajko,

1 łyżka mąki,

1,5 łyżki tartego sera,

1/2 marchewki,

1 łyżeczka posiekanego szczypiorku,

szczypta pieprzu,

1 łyżka oleju.

Sposób przygotowania:

Marchewkę obierz i zetrzyj na tarce. Cebulę pokrój w kostkę. Na patelni rozgrzej olej, podsmaż cebulę, marchewkę. Jajko roztrzep z mąką, serem startym na tarce i przyprawami i wylej na patelnię. Omlet dla dziecka z serem smaż przez 3 minuty z każdej ze stron.

​

fot. Adobe Stock

