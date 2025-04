Już dekadę temu, kiedy wegańskie restauracje można było policzyć na palcach jednej ręki, Subway oferował swoim klientom wegetariańskie propozycje. Teraz marka ponownie wychodzi naprzeciw trendom, wzbogacając wiosenną ofertę o jeszcze bardziej zielone menu. Tak, aby każdy znalazł w nim coś dla siebie.

Subway kojarzymy z przepysznymi subami, idealnymi o każdej porze zabieganego dnia. Oferta marki jest jednak o wiele bardziej różnorodna. W obszernym menu znajdziemy także przekąski.

Te wyśmienite dania w atrakcyjnej cenie, dedykowane są gościom, których dopadł niewielki głód. Możemy wybierać spośród wielu propozycji takich jak zapiekanki, przygotowywane z wykorzystaniem najlepszego chleba Subway, quesadille czy chrupiące, wypiekane na miejscu ziemniaczki. Aby każdy klient znalazł w Subway coś dla siebie, wszystkie rodzaje przekąsek oferowane są w wersji mięsnej lub wegetariańskiej.

Nowością, po raz pierwszy dostępną w menu są wegańskie ciastka. Podwójnie czekoladowe, z rozpływającej się w ustach wegańskiej czekolady. Pyszne, a na dodatek odpowiednie dla każdego.

fot. materiały prasowe

ZIELONE PORTFOLIO, czyli starzy znajomi i WEGE NOWOŚCI

W ofercie Subway wegetariańskie propozycje znajdują się od lat, a obecnie stanowią niemal 24% menu, z czego aż 13% to opcje wegańskie.

Veggie Delite to danie dobrze znane fanom sandwiczy, którzy w swojej diecie unikają mięsa. Szeroki wybór warzyw oraz sosów sprawia, że w Subway nawet proste kompozycje na bazie warzyw są interesujące i nigdy się nie nudzą.

Veggie Delite oferowana jest w USA, kraju pochodzenia marki, od dziesięcioleci. Teraz czas na zmianę europejskiego menu, które staje się bardziej zielone i przyjazne dla wegetarian oraz wegan. Od dawna, wśród bezmięsnych propozycji restauracji, znajdziemy wegańskie, pikantne paszteciki które w towarzystwie warzyw i sosów tworzą kompletne danie, idealne gdy dopadnie nas większy głód.

XL wrap Spicy Veggie Queen to pikantny wegański kotlet z awokado, sałatą, pomidorami i sosem słodka cebulka, a to wszystko zawinięte w bazyliowo-pomidorowego wrapa. Podwójna porcja białka we Wrapach XL oraz sałatkach zadowoli nawet największych głodomorów.

Dla tych, którzy poszukują lekkiego posiłku, Subway oferuje Sałatki XL, aby dostarczyć swoim klientom prawdziwą, zieloną, witaminową bombę z dużą dawką vegańskich protein. Pikantne Guacamole to idealna, warzywna opcja na mniejszy głód. Podwójna porcja guacamole, w towarzystwie mieszanki sałat, warzyw oraz ziaren skropionych delikatnie oliwą będzie doskonałym rozwiązaniem na szybki i zdrowy lunch na mieście.

fot. materiały prasowe

WYBIERZ CO CHCESZ I ZRÓB TO PO SWOJEMU

W ofercie marki znajduje się także coś specjalnego, co zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Możliwość samodzielnego skomponowania swojego ulubionego Suba! Taka jest idea restauracji Subway. Wybierając z szerokiej oferty warzyw i dodatków można stworzyć zarówno wegetariańską jak i wegańską propozycję. W menu znajdują się także wegańskie sosy, takie jak: BBQ, ketchup, słodka cebulka, wegański sos czosnkowy oraz oliwa, które idealnie dopełnią Twoje ulubione danie.

Subway od lat dba o podniebienia swoich gości. Nieustannie wprowadza do menu nowe pozycje, uzupełniając ofertę o wegetariańskie wersje każdego z dań. Słuchanie głosu klientów i odpowiadanie na ich potrzeby czyni Subway miejscem wyjątkowym na mapie konkurencyjnych restauracji o podobnym profilu.