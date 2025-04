Lubisz owsiankę? Wiedz, że można ją przygotować na wiele innych sposobów – każdy kolejny jest pyszniejszy od poprzedniego, a ogranicznikiem staje się tylko pomysłowość! Owsianka to nie tylko dodatek owoców – poznaj przepis inny niż zwykle, jednak nie mniej pyszny! To owsianka z gryką i kokosem!

Owsianka z gryką i kokosem to jedno z najbardziej pożywnych i sycących dań śniadaniowych. Jest pyszna i zapewnia energię na długi czas, uwalniając ją stopniowo. Poznaj prosty i szybki przepis na pożywne i wartościowe śniadanie!

Owsianka z gryką i kokosem - składniki

Do przygotowania tego wariantu owsianki, potrzebować będziesz niewiele składników, jej przygotowanie jest proste, a smak wyśmienity – nic więcej nie potrzeba do tego, by szybko stała się twoim ulubionym daniem. W dodatku wykazuje mnóstwo korzyści dla organizmu: ułatwia trawienie, wspomaga organizm w walce ze stanami zapalnymi, a także stanowi bogate źródło białka i minerałów. Jej przygotowanie zajmie dosłownie 5 minut! Potrzebować będziesz:

750 ml mleka kokosowego

80 g jogurtu kokosowego

150 g płatków gryczanych

2 łyżki nasion chia

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

ćwierć łyżeczki cynamonu

odrobinę soli do smaku

50 g purée z czerwonych owoców (rozgniecionych widelcem)

2 łyżki orzechów z ziarnami maku oraz tyle samo wiórków kokosowych

Przygotowanie owsianki z gryką i kokosem

Za przygotowanie tej owsianki na śniadanie trzeba zabrać się poprzedniego dnia wieczorem – w misce należy wymieszać ze sobą płatki gryczane, mleko kokosowe, ekstrakt waniliowy, cynamon, nasiona chia oraz sól. Miskę przykryj ściereczką lub talerzykiem i odstaw do lodówki na całą noc. Rano wystarczy dodać jogurt kokosowy i wymieszać, a następnie gotową owsiankę przełożyć do naczynek wyłożonych purée z czerwonych owoców. Teraz możesz już rozkoszować się pysznym smakiem zdrowego śniadania. Czy wiesz, że owsiankę możesz przygotować aż na 70 sposobów?

Pomysły na niecodzienną owsiankę znajdziesz w książce Tylko owsianki, autorstwa Fern Green, której patronują Polki.pl. Lubimy to!

