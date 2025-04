Młoda kapusta to jedna z najbardziej lubianych nowalijek. Jest miękka i delikatna, może stanowić zarówno samodzielny posiłek, jak i dodatek do dania głównego - z młodymi ziemniakami i kotletem tworzy wprost idealną kompozycję! W wersji Kasi Bukowskiej młoda kapusta jest zasmażana, co wydobywa z niej prawdziwą głębię smaku. Palce lizać!

Oto składniki na młodą kapustę zasmażaną według Kasi Bukowskiej:

1 główka młodej kapusty,

200 g wędzonego boczku,

2 cebule,

3 łyżki mąki pszennej,

1 łyżka masła,

duży pęczek koperku,

1 i 1/2 szklanki bulionu warzywnego albo wody,

sól,

pieprz.

Jak zrobić młodą kapustę zasmażaną? W garnku o grubym dnie rozgrzej masło. Na rozgrzany tłuszcz wrzuć pokrojony boczek i posiekaną cebulkę. Wszystko smaż na niedużym ogniu, aż cebula się zeszkli. W tym czasie drobno poszatkuj młodą kapustę. Dodaj ją partiami do garnka i nie przejmuj się ilością - zmniejszy objętość podczas gotowania. Przesmaż, mieszając. Zalej młodą kapustę szklanką bulionu. Garnek przykryj pokrywką, duś danie 10-15 minut.

Koperek posiekaj, a mąkę wymieszaj z resztą bulionu. Dokładnie wymieszaj na gładką pastę i wlej do młodej kapusty. Zamieszaj. Dopraw danie solą i pieprzem, dodaj dużą ilość koperku. Wymieszaj - pyszna młoda kapusta zasmażana już gotowa!

