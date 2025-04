Masło orzechowe choć wysokokaloryczne, zaliczane jest do jednych z najzdrowszych przekąsek, bogatych w magnez, potas i błonnik. Przygotowywane na bazie orzeszków ziemnych, laskowych lub nerkowców, ciekawie komponuje się jako dodatek do kanapek lub deserów. Wersja bez cukru lub bez dodatku soli jest idealna dla wszystkich, którzy chcą ograniczyć te składniki w diecie. Sprawdź nasze przepisy na masło orzechowe, które przyrządzisz w łatwy i szybki sposób!

Masło orzechowe bez cukru: przepis

Oto składniki na masło orzechowe bez cukru:

3 szklanki prażonych orzechów ziemnych

3 łyżki stewii

pół łyżeczki soli

łyżka oleju kokosowego

Jak zrobić masło orzechowe bez cukru?

Do blendera przekładamy orzechy ziemne i początkowo mielimy je na wolnych obrotach do uzyskania chrupkiej konsystencji. Następnie dodajemy olej kokosowy i zwiększamy obroty blendera. Miksujemy do uzyskania gładkiej i lekkiej masy. Doprawiamy całość stewią i solą i dokładnie łączymy całość ze sobą. Tak przygotowane masło orzechowe możemy przechowywać w lodówce w szczelnie zamkniętych słoiczkach.

Masło z orzechów laskowych: przepis

Oto składniki na masło z orzechów laskowych:

500 g orzechów laskowych

2 łyżeczki cynamonu

łyżeczka cukru waniliowego

pół łyżeczki soli

łyżeczka cukru

Jak zrobić masło z orzechów laskowych?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Orzechy laskowe wykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy przez 15 minut do zbrązowienia. Wyjmujemy z piekarnika i odstawiamy do wystygnięcia. Przekładamy orzechy do blendera i miksujemy na gładką masę. Dodajemy sól, cynamon oraz cukier. Dokładnie mieszamy do połączenia się składników. Masło orzechowe przekładamy do wyparzonych słoiczków i szczelnie zamykamy. W ten sposób może być przechowywane w lodówce.

Masło orzechowe z nerkowców: przepis

Oto składniki na masło orzechowe z nerkowców:

3 szklanki nerkowców

pół łyżeczki soli

2 łyżki oleju kokosowego

Jak zrobić masło orzechowe z nerkowców?

Do blendera przekładamy nerkowce i miksujemy na wysokich obrotach przez około 10 minut do uzyskania gładkiej konsystencji. Dla zachowania chrupiących kawałków, należy przerwać mielenie i odłożyć garść nerkowców. Dodajemy sól i olej kokosowy i miksujemy jeszcze przez 2 minuty. Do tak przygotowanego masła orzechowego dodajemy chrupiące cząstki nerkowców. Przekładamy do szczelnie zamkniętych słoiczków i przechowujemy w lodówce.

